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Kerala Monsoon Alert: സംസ്ഥാനത്ത് മഴ കുറയുന്നു; ഇന്ന് മുതൽ 4 ദിവസത്തേക്ക് മഴ മുന്നറിയിപ്പില്ല!

Kerala Latest Weather Updates: മഴ കുറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പ്രത്യേക മഴ മുന്നറിയിപ്പില്ല.

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 10, 2026, 06:48 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 06:48 AM IST
Kerala Monsoon Alert: സംസ്ഥാനത്ത് മഴ കുറയുന്നു; ഇന്ന് മുതൽ 4 ദിവസത്തേക്ക് മഴ മുന്നറിയിപ്പില്ല!
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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Kerala Monsoon Alert: സംസ്ഥാനത്ത് മഴ കുറയുന്നു; ഇന്ന് മുതൽ 4 ദിവസത്തേക്ക് മഴ മുന്നറിയിപ്പില്ല!
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