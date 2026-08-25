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Kerala Weather Report: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും നാളെയും പരക്കെ മഴ; വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് യെല്ലോ അലർട്ട്

Kerala Latest Weather Report: സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില്‍ നാളെ വരെ മണിക്കൂറില്‍ 40 മുതല്‍ 50 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ വേഗതയില്‍ ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യത.

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 25, 2026, 08:55 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 08:55 AM IST
Kerala Weather Report: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും നാളെയും പരക്കെ മഴ; വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് യെല്ലോ അലർട്ട്
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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Kerala Weather Report: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും നാളെയും പരക്കെ മഴ; വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് യെല്ലോ അലർട്ട്
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