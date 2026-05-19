/Pension Distribution: സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ-ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണത്തിന് 1070 കോടി! മെയ് മാസത്തെ പെൻഷൻ 25 മുതൽ...

മെയ് മാസത്തെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ - ക്ഷേമ നിധി ബോര്ഡ് പെന്ഷന് 25 മുതൽ വിതരണം ചെയ്യും
തിരുവനന്തപുരം: മെയ് മാസത്തെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ - ക്ഷേമ പെന്ഷന് ഈ മാസം 25 മുതല് വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ. 1070 കോടി രൂപയാണ് ഇതിനായി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
2011 - 2016ൽ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ക്ഷേമ പെൻഷൻ 600 രൂപയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പിണറായി സർക്കാരിന്റെ 10 വർഷക്കാലയളവിൽ ഘട്ടംഘട്ടമായി പെൻഷൻ തുക 2000 രൂപയായി വർധിപ്പിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ സമയത്ത് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ - ക്ഷേമ പെന്ഷന് 3000 രൂപ ആക്കി വർധിപ്പിക്കുമെന്നായിരുന്നു യുഡിഎഫിന്റെ വാഗ്ദാനം. യുഡിഎഫ് പ്രകടനപത്രികയിൽ ഇത് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു.
വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഓരോന്നായി പുതിയ സർക്കാർ പാലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ദിരാ ഗ്യാരന്റിയിലെ വനിതകൾക്കുള്ള സൗജന്യ യാത്ര, മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് പ്രത്യേക വകുപ്പ് എന്നിവ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ ആശമാരുടെ വേതനം 3000 രൂപ വർധിപ്പിച്ചു. അങ്കണവാടി ജീവനക്കാർ, പാചകത്തൊഴിലാളികൾ, പ്രീം പ്രൈമറി ടീച്ചർമാർ, ആയമാർ എന്നിവർക്ക് 1000 രൂപയും വർധിപ്പിച്ചു.
അതേസമയം സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ 'സമര ഗേറ്റ്' എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നോർത്ത് ഗേറ്റ് പുതിയ സർക്കാർ തുറന്നു. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി അടഞ്ഞുകിടക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഗേറ്റ്. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയായിരുന്നു ഗേറ്റ് അടച്ചിട്ടത്. നോർത്ത് ഗേറ്റിന് സമീപമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നോർത്ത് ബ്ലോക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗേറ്റ് ബാരിക്കേഡ് വച്ച് അടച്ചത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Lin
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.