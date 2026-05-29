'ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ആകർഷക വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായി കേരളം മാറും'; നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഗവർണർ

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ടൂറിസം സാധ്യതകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര അർലേക്കർ നിയമസഭയിൽ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടത്തിയത്
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായി കേരളത്തെ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര അർലേക്കർ. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ടൂറിസം സാധ്യതകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര അർലേക്കർ നിയമസഭയിൽ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടത്തിയത്.
സുസ്ഥിരവും ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ളതുമായ ടൂറിസം വികസനത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് ഗവർണർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉത്തരവാദിത്തപരവും അനുഭവസമ്പന്നവുമായി യാത്രാനുഭവങ്ങൾ നൽകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായി കേരളത്തെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
“ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തവും സുസ്ഥിര അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നിക്ഷേപ സൗഹൃദ നയചട്ടക്കൂടിന്റെ പിന്തുണയോടെ മെഡിക്കൽ ടൂറിസം, വെൽനസ് ടൂറിസം, ഇക്കോ ടൂറിസം, ലക്ഷ്യസ്ഥാന ടൂറിസം എന്നിവയ്ക്ക് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നൽകും,” എന്ന് ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കി.
കേരളത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും കലാപാരമ്പര്യങ്ങളും ടൂറിസം മേഖലയുമായി കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി സംയോജിപ്പിക്കും. ഇതുവഴി, കലാകാരന്മാർക്കും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർക്കും ടൂറിസം സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നേരിട്ടുള്ള പ്രയോജനം ലഭ്യമാക്കുമെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് ഗവർണർ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
