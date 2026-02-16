Suresh Gopi on AIIMS: 'കേരളത്തിൽ എയിംസ് വന്നിരിക്കും', ആവർത്തിച്ച് സുരേഷ് ​ഗോപി; അതും പറഞ്ഞ് വോട്ട് ചോദിക്കാനില്ലെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി

തൃശൂർ: കേരളത്തിൽ എയിംസ് വരുമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. ഇവിടെ എയിംസ് വരും വരാതെ എവിടെ പോകാൻ എന്നായിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പ്രതികരണം. എയിംസ് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ മഹത്വം തനിക്ക് മാത്രമാണെന്നും അതും പറഞ്ഞ് വോട്ട് ചോദിക്കാൻ താൻ വരില്ലെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു.
ആലപ്പുഴയിലോ തൃശൂരിലോ എയിംസ് വരുമെന്നായിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപി മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രഖ്യാപനമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 2026ൽ ഇവിടെ എയിംസ് വരുമെന്ന് താൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിന് ഇനിയും സമയമുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു ഇതേകുറിച്ച് സുരേഷ് ഗോപി പിന്നീട് പ്രതികരിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വിഷയത്തിൽ സുരേഷ് ഗോപി പ്രതികരിക്കുന്നത്.
Also Read: Sabarimala womens Entry: ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനത്തെ സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും എതിർക്കണമെന്ന് എൻഎസ്എസ്
തൃശൂരിലെ വെള്ളക്കെട്ടിന് പരിഹാരമാകുന്ന മാസ്റ്റർ പ്ലാന്റെ ചർച്ചയ്ക്കായി ചേർന്ന യോഗത്തിലായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് എയിംസ് വരുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ആവർത്തിച്ചത്. എയിംസിലും മെട്രോയിലുമൊക്കെ ചർച്ച പിന്നീടാകാം. ആമയും ആമമുട്ടയും തേങ്ങയും ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും ഒരാഴ്ച്ചക്കുള്ളിൽ ഇതിലെല്ലാം പ്രതികരിക്കാമെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.