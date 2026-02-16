English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Suresh Gopi on AIIMS: 'കേരളത്തിൽ എയിംസ് വന്നിരിക്കും', ആവർത്തിച്ച് സുരേഷ് ​ഗോപി; അതും പറഞ്ഞ് വോട്ട് ചോദിക്കാനില്ലെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി

എയിംസ് കേരളത്തിൽ വരാതെ എവിടെപ്പോകാൻ എന്നാണ് കേന്ദ്ര മന്ത്രി സുരേഷ് ​ഗോപി ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 16, 2026, 04:30 PM IST
  • എയിംസ് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ മഹത്വം തനിക്ക് മാത്രമാണ്.
  • അതും പറഞ്ഞ് വോട്ട് ചോദിക്കാൻ താൻ വരില്ലെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു.

  Sabarimala women's Entry: ശബരിമല യുവതീപ്രവേശനം: മാർച്ച് 14 നകം സർക്കാർ നിലപാട് അറിയിക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

തൃശൂർ: കേരളത്തിൽ എയിംസ് വരുമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. ഇവിടെ എയിംസ് വരും വരാതെ എവിടെ പോകാൻ എന്നായിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പ്രതികരണം. എയിംസ് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ മഹത്വം തനിക്ക് മാത്രമാണെന്നും അതും പറഞ്ഞ് വോട്ട് ചോദിക്കാൻ താൻ വരില്ലെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു.

ആലപ്പുഴയിലോ തൃശൂരിലോ എയിംസ് വരുമെന്നായിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപി മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രഖ്യാപനമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 2026ൽ ഇവിടെ എയിംസ് വരുമെന്ന് താൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിന് ഇനിയും സമയമുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു ഇതേകുറിച്ച് സുരേഷ് ​ഗോപി പിന്നീട് പ്രതികരിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വിഷയത്തിൽ സുരേഷ് ​ഗോപി പ്രതികരിക്കുന്നത്. 

Also Read: Sabarimala womens Entry: ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനത്തെ സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും എതിർക്കണമെന്ന് എൻഎസ്എസ്

തൃശൂരിലെ വെള്ളക്കെട്ടിന് പരിഹാരമാകുന്ന മാസ്റ്റർ പ്ലാന്റെ ചർച്ചയ്ക്കായി ചേർന്ന യോ​ഗത്തിലായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് എയിംസ് വരുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ആവർത്തിച്ചത്. എയിംസിലും മെട്രോയിലുമൊക്കെ ചർച്ച പിന്നീടാകാം. ആമയും ആമമുട്ടയും തേങ്ങയും ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും ഒരാഴ്ച്ചക്കുള്ളിൽ ഇതിലെല്ലാം പ്രതികരിക്കാമെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു.

