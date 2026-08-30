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കേരളം എന്ന് പേര് മാറ്റുന്നതിനായി പാഴ് ചിലവ് വേണ്ട; സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കി ചീഫ് സെക്രട്ടറി

പേര് മാറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഓഫീസുകളിലെ നെയിം ബോർഡുകളും ഫലകങ്ങളും ഉടനടി മാറ്റി സ്ഥാപിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും നിലവിലുള്ള കടലാസുകളോ ഫയലുകളോ നശിപ്പിച്ചു കളയരുതെന്നും വ്യക്തമാക്കി ചീഫ് സെക്രട്ടറി ബിശ്വനാഥ് സിൻഹ സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചു.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 30, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 10:45 AM IST
കേരളം എന്ന് പേര് മാറ്റുന്നതിനായി പാഴ് ചിലവ് വേണ്ട; സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കി ചീഫ് സെക്രട്ടറി
Image Credit: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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