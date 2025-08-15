King Cobra found: കണ്ണൂരിൽ വീണ്ടും രാജവെമ്പാല; ഇത്തവണ കണ്ടെത്തിയത് അടുക്കളയിൽ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Aug 15, 2025, 02:16 PM IST
  • ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും രാജവെമ്പാലയെ പിടികൂടുന്നത്

വീടിന്റെ അടുക്കളയിൽ ഒരു അനക്കം കണ്ട് നോക്കിയ വീട്ടുകാർ കണ്ടെത്തിയത് ഭീമൻ രാജവെമ്പാലയെ. അടുക്കള മുറിയുടെ മൂലക്ക് ചുരുണ്ട് കൂടി കിടക്കുകയായിരുന്നു രാജവെമ്പാല. കണ്ണൂർ വാണിയപ്പാറയിലാണ് സംഭവം. പാമ്പിനെ കണ്ടയുടനെതന്നെ വീട്ടുകാർ മാർക്ക്‌ പ്രവർത്തകരെ വിവരം അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് മാർക്ക്‌ പ്രവർത്തകരായ ഫൈസൽ വിളക്കോട് മിറാജ് പേരാവൂർ അജിൽകുമാർ സാജിദ് ആറളം എന്നിവർ സ്ഥലത്തെത്തി രാജവെമ്പാലയെ പിടികൂടി. പാമ്പിനെ പിന്നീട് വനത്തിൽ തുറന്നു വിട്ടു. ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും രാജവെമ്പാലയെ പിടികൂടുന്നത്. നേരത്തെ തുടിമരം ടൗണിന് സമീപത്തെ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും രാജവെമ്പാലയെ പിടികൂടിയിരുന്നു. 

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

