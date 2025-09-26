English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

KJ Shine: കെഎം ഷാജഹാന്‍റെ അറസ്റ്റ്; പൊലീസിന് സല്യൂട്ട് അടിച്ച് കെജെ ഷൈൻ

KJ Shine: സൈബർ അധിക്ഷേപ കേസിലാണ് യൂട്യൂബർ കെഎം ഷാജഹാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Sep 26, 2025, 10:28 AM IST
  • മാലിന്യമുക്ത കേരളത്തിന്‍റെ ഭാഗമായതിൽ സന്തോഷമെന്നും ഷൈൻ പ്രതികരിച്ചു.
  • പൊതുഇടത്തിലെ മാലിന്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണമെന്നും പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും സർക്കാരിന് നന്ദിയെന്നും ഷൈൻ പറഞ്ഞു

KJ Shine: കെഎം ഷാജഹാന്‍റെ അറസ്റ്റ്; പൊലീസിന് സല്യൂട്ട് അടിച്ച് കെജെ ഷൈൻ

തിരുവനന്തപുരം: സൈബർ ആക്രമണ കേസിൽ കെഎം ഷാജഹാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ പൊലീസിന് സല്യൂട്ട് അടിച്ച് സിപിഎം നേതാവ് കെജെ ഷൈൻ. സൈബർ അധിക്ഷേപ കേസിലാണ് യൂട്യൂബർ കെഎം ഷാജഹാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മാലിന്യമുക്ത കേരളത്തിന്‍റെ ഭാഗമായതിൽ സന്തോഷമെന്നും ഷൈൻ പ്രതികരിച്ചു. പൊതുഇടത്തിലെ മാലിന്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണമെന്നും പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും സർക്കാരിന് നന്ദിയെന്നും ഷൈൻ പറഞ്ഞു. ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടോയെന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷിക്കട്ടെയെന്നും എല്ലാ ദേവന്മാരും പരാജയപ്പെട്ടിടത്ത് ദുർഗ അവതരിച്ചെന്ന് നവരാത്രി ഐതിഹ്യം ഓർമിപ്പിച്ച് കെജെ ഷൈൻ പറഞ്ഞു.

കെജെ ഷൈനിന് എതിരായ സൈബർ ആക്രമണക്കേസിൽ കെഎം ഷാജഹാനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ഷാജഹാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സിപിഎം നേതാവ് കെജെ ഷൈനും വൈപ്പിൻ എംഎൽഎ ഉണ്ണികൃഷ്നുമെതിരായ സൈബർ അധിക്ഷേപ കേസിലാണ് യൂട്യൂബർ കെഎം ഷാജഹാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. നിലവിൽ ആലുവ സൈബർ ക്രൈം സ്റ്റേഷനിലാണ് ഷാജഹാൻ. ഇന്നലെ രാത്രി തിരുവനന്തപുരത്തെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഷാജഹാനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. 

KJ ShineKM ShajahanCyber attackArrestകെ ജെ ഷൈൻ

