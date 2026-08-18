/KM Basheer Case: കെ.എം. ബഷീർ കേസ്: വിചാരണ നീട്ടി ഹൈക്കോടതി, നീട്ടിയത് സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കുന്നത് വരെ

കൊച്ചി: മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ കെ.എം. ബഷീർ വാഹന അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിന്റെ വിചാരണ നടപടികൾ ഒരു മാസത്തേക്ക് നിർത്തിവെക്കാൻ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശം. സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കുന്നത് വരെയാണ് വിചാരണ നീട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവ് ഹാജരാക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെയാണ് ഹൈക്കോടതി വിചാരണ നടപടികൾ ഒരു മാസത്തേക്ക് നീട്ടിയത്. കോടതി മാറ്റം വേണ്ടെന്നും ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. അതിനാൽ തിരുവനന്തപുരം അഡിഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി 4 ൽ തന്നെ വിചാരണ തുടരും.
കേസിൽ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറായി അഡ്വ. സന്തോഷിനെ നിയമിക്കാനാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഔദ്യോഗിക നിയമന ഉത്തരവ് ഇതുവരെ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. കേസ് ഇന്ന് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ഉത്തരവ് ലഭ്യമാകാൻ ഒരു മാസത്തെ സമയം അനുവദിച്ച് വിചാരണ നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു.
2019 ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിന് പുലർച്ചെ തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിയത്തിന് സമീപം ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ ഓടിച്ച കാറിടിച്ചാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ കെ.എം. ബഷീർ മരിക്കുന്നത്. വഫ ഫിറോസിന്റെ പേരിലുള്ള വാഹനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. വാഹനം ഓടിച്ചത് വഫയാണെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാൻ ശ്രമം നടന്നെങ്കിലും ദൃക്സാക്ഷികളുടെയും മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെയും ഇടപെടലോടെ ഇത് പൊളിഞ്ഞു. കേസിൽ മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത നരഹത്യ, മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിക്കൽ, തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളാണ് ശ്രീറാമിനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്.
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