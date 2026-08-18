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KM Basheer Case: കെ.എം. ബഷീർ കേസ്: വിചാരണ നീട്ടി ഹൈക്കോടതി, നീട്ടിയത് സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കുന്നത് വരെ

കേസിൽ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കുന്നത് വരെ, ഒരു മാസത്തേക്ക് വിചാരണ നിർത്തിവെക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം.

Written ByKarthika V
Published: Aug 18, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 04:22 PM IST
KM Basheer Case: കെ.എം. ബഷീർ കേസ്: വിചാരണ നീട്ടി ഹൈക്കോടതി, നീട്ടിയത് സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കുന്നത് വരെ
Image Credit: high court | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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