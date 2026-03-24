KNA Khader: 2021ൽ ഗുരുവായൂരിലും സിപിഎം-ബിജെപി ഡീൽ; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി കെഎൻഎ ഖാദർ, ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് പിണറായിയെന്നും ആരോപണം

കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലത്തിൽ സി.പി.എം. - ബി.ജെ.പി. ധാരണയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന ഗുരുതര ആരോപണവുമായി മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവും അന്നത്തെ യു.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായിരുന്ന കെ.എൻ.എ. ഖാദർ രംഗത്തെത്തി. ചൊവ്വാഴ്ച പുറത്തിറങ്ങിയ തന്റെ ആത്മകഥയായ 'വ്യാകരണമില്ലാത്ത ജീവിതം' എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ബി.ജെ.പിയുമായുള്ള ഈ രാഷ്ട്രീയ ഒത്തുകളിക്ക് പിന്നിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണെന്നും ഖാദർ പുസ്തകത്തിൽ ആരോപിക്കുന്നു. 'ഗുരുവായൂരിലെ ഒക്കച്ചങ്ങാതിമാർ' എന്ന അധ്യായത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറികളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നത്. പ്രചാരണത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ യു.ഡി.എഫിന് അനുകൂലമായ തരംഗമായിരുന്നുവെന്നും ഇത് മറികടക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക ജാഗ്രത പുലർത്തിയിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
തന്നെ ബി.ജെ.പി ബന്ധമുള്ളവനായി ചിത്രീകരിച്ച് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രമിച്ചതെന്നും എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സി.പി.എമ്മും ബി.ജെ.പിയും തമ്മിലായിരുന്നു രഹസ്യ ധാരണയെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഗുരുവായൂരിന് പുറമെ മറ്റ് ചില മണ്ഡലങ്ങളിലും സമാനമായ രീതിയിൽ വോട്ട് കച്ചവടം നടന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നു. ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പത്രിക തള്ളിയ സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ കൃത്യമായ തിരക്കഥയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഖാദർ വാദിക്കുന്നു.
മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിച്ച് പരിചയമുള്ള, നിയമവശങ്ങൾ നന്നായി അറിയാവുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പത്രിക ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്റെ ഒപ്പില്ലെന്ന നിസ്സാര കാരണത്താൽ തള്ളപ്പെടുകയായിരുന്നു. റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ രാഷ്ട്രീയ ചായ്വ് ഇതിന് തുണയായെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. പത്രിക തള്ളപ്പെട്ടപ്പോൾ ബി.ജെ.പി പ്രതിനിധികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സ്വാഭാവികമായ ഒരു പ്രതിഷേധം പോലും ഉണ്ടാകാത്തത് ഈ ഒത്തുകളിയുടെ തെളിവാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആത്മകഥയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
മുൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ വോട്ട് കണക്കുകൾ നിരത്തിയാണ് തന്റെ ആരോപണങ്ങളെ കെ.എൻ.എ. ഖാദർ ബലപ്പെടുത്തുന്നത്. 2016-ൽ ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിലധികം വോട്ടുകളും ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുപ്പത്തിമൂവായിരം വോട്ടുകളും ലഭിച്ച മണ്ഡലത്തിൽ, 2021-ൽ ബി.ജെ.പി പിന്തുണച്ച സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വെറും 6294 വോട്ട് മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. ബാക്കിയുള്ള വോട്ടുകളെല്ലാം ആസൂത്രിതമായി സി.പി.എമ്മിലേക്ക് മറിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നു. മാതൃഭൂമി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ പുസ്തകം മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ഫഹ്മി റഹ്മാനിയാണ് രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.
