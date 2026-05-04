14 മണ്ഡലങ്ങളുള്ള എറണാകുളത്ത് സര്വ്വകാല റെക്കോര്ഡ് തീര്ക്കാന് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് യുഡിഎഫ്. അതേസമയം, സിറ്റിങ്ങ് സീറ്റുകള് നിലനിര്ത്തുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് എല്ഡിഎഫ് പങ്കുവെക്കുന്നത്. അട്ടിമറികള് നടക്കാന് സാധ്യത കുറവുള്ള ജില്ലയാണ് എറണാകുളം. കാരണം കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് എല്ഡിഎഫിന് തുടര്ഭരണം വന്നപ്പോഴും, 100 നോട് അടുത്ത് സീറ്റുകള് നേടി വിജയിച്ചപ്പോഴും യുഡിഎഫിന് ശക്തമായൊരു മേല്കൈ ലഭിച്ച ജില്ലയാണ് എറണാകുളം.
പതിനാലില് 9 സീറ്റും കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് യുഡിഎഫ് നേടിയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത്തവണ ഒരു സമ്പൂര്ണ്ണ ആധിപത്യം യുഡിഎഫ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. 2001-ലാണ് യുഡിഎഫ് ജില്ലയിൽ മിന്നുന്ന വിജയം കാഴ്ചവെച്ചത്. പെരുമ്പാവൂർ ഒഴികെ 13 സീറ്റുകളും അന്ന് യുഡിഎഫ് നേടി. അന്ന് വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ യുഡിഎഫ് കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിലേക്കെത്തി.
എറണാകുളം, തൃക്കാക്കര, ആലുവ മണ്ഡലങ്ങളിൽ യുഡിഎഫ് അനായാസ വിജയമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അങ്കമാലിയിൽ വിജയം ആവർത്തിക്കുമെന്നതിൽ യുഡിഎഫിന് സംശയമില്ല. കളമശ്ശേരിയിൽ വിജയപ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇടതുപക്ഷം. എന്നാൽ, ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളുടെ ഏകീകരണം യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമായി വരുമെന്നാണ് യുഡിഎഫ് വിലയിരുത്തൽ.
പെരുമ്പാവൂരിൽ അട്ടിമറിവിജയമാണ് ഇടതുമുന്നണിയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. മൂവാറ്റുപുഴയിൽ ഇക്കുറി ഭൂരിപക്ഷം വർധിക്കുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് കണക്ക്. മാത്യൂ കുഴൽനാടന് ജനങ്ങൾ വീണ്ടും അവസരം നൽകുമെന്നാണ് യുഡിഎഫിന്റെ പ്രതീക്ഷ. പിറവത്ത് ഭൂരിപക്ഷം കുറഞ്ഞാലും സീറ്റ് ഉറപ്പാണെന്ന് യുഡിഎഫിന്റെ പ്രതീക്ഷ.
കോതമംഗലം സീറ്റ് തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്ന് യുഡിഎഫും നിലനിര്ത്തുമെന്ന് എല്ഡിഎഫ്. തൃപ്പൂണിത്തുറയില് തൃകോണ പോരട്ടമെന്ന് പറയാനാകും. വൈപ്പിനില് മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്നാണ് യുഡിഎഫിന്റെ പ്രതീക്ഷ. പറവൂരില് വിഡി സതീഷന്റെ ഭൂരിപകഷം വര്ദ്ധിക്കുമെന്നും നേതാക്കള് പറയുന്നു.
