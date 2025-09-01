English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kochi Metro: ഓണം സ്പെഷ്യൽ; കൂടുതൽ സർവീസുകളുമായി കൊച്ചി മെട്രോയും വാട്ടർ മെട്രോയും

Kochi Metro: സെപ്റ്റംബര്‍ രണ്ടുമുതല്‍ നാലുവരെയാണ് സ്പെഷ്യൽ സർവ്വീസുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Sep 1, 2025, 02:57 PM IST
  • കൊച്ചി മെട്രോയില്‍ ആലുവയില്‍ നിന്നും തൃപ്പൂണിത്തുറയില്‍ നിന്നും അവസാന സര്‍വീസ് രാത്രി 10.45നായിരിക്കും.
  • തിരക്കുള്ള സമയങ്ങളില്‍ ആറു സര്‍വീസുകള്‍ അധികമായി നടത്തുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
  • വാട്ടർ മെട്രോയും തിരക്കുള്ള സമയങ്ങളിൽ അധിക സർവീസുകൾ നടത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചു

Trending Photos

Bhagyathara BT 18 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാനാര്? ഭാ​ഗ്യധാര ലോട്ടറി ഫലം പുറത്ത്
5
Bhagyathara Lottery
Bhagyathara BT 18 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാനാര്? ഭാ​ഗ്യധാര ലോട്ടറി ഫലം പുറത്ത്
Kerala Gold Rate 1 September 2025: ഇതെന്തൊരു പോക്കാ..! സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ സ്വർണവില; ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് ഇത്രയും
5
Kerala gold rate
Kerala Gold Rate 1 September 2025: ഇതെന്തൊരു പോക്കാ..! സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ സ്വർണവില; ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് ഇത്രയും
Kerala Gold Rate 31 August 2025: സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ തന്നെ..! സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; ഇനി പ്രതീക്ഷ സെപ്റ്റംബർ മാസം...
5
Kerala gold rate
Kerala Gold Rate 31 August 2025: സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ തന്നെ..! സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; ഇനി പ്രതീക്ഷ സെപ്റ്റംബർ മാസം...
Kerala Lottery Samrudhi SM18: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്കാകും? സമൃദ്ധി SM18 ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result Today Live
Kerala Lottery Samrudhi SM18: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്കാകും? സമൃദ്ധി SM18 ലോട്ടറി ഫലം
Kochi Metro: ഓണം സ്പെഷ്യൽ; കൂടുതൽ സർവീസുകളുമായി കൊച്ചി മെട്രോയും വാട്ടർ മെട്രോയും

കൊച്ചി: ഓണക്കാല തിരക്കിന് ആശ്വാസമേകാൻ കൂടുതൽ സർവീസുകളുമായി കൊച്ചി മെട്രോയും വാട്ടർ മെട്രോയും. സെപ്റ്റംബര്‍ രണ്ടുമുതല്‍ നാലുവരെയാണ് സ്പെഷ്യൽ സർവ്വീസുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കൊച്ചി മെട്രോയില്‍ ആലുവയില്‍ നിന്നും തൃപ്പൂണിത്തുറയില്‍ നിന്നും അവസാന സര്‍വീസ് രാത്രി 10.45നായിരിക്കും. തിരക്കുള്ള സമയങ്ങളില്‍ ആറു സര്‍വീസുകള്‍ അധികമായി നടത്തുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാട്ടർ മെട്രോയും തിരക്കുള്ള സമയങ്ങളിൽ അധിക സർവീസുകൾ നടത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചു. 10 മിനിറ്റ് ഇടവിട്ട് ബോട്ടുണ്ടാകുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെപ്റ്റംബര്‍ രണ്ടുമുതല്‍ ഏഴുവരെ ഫോര്‍ട്ട് കൊച്ചിയില്‍ നിന്ന് ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് രാത്രി 9വരെ സര്‍വീസ് നടത്താനാണ് തീരുമാനമായിരിക്കുന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

അതേസമയം, ഓണത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് യാത്രാത്തിരക്ക് പരിഹരിക്കാന്‍ കെഎസ്ആർടിസിയും സെപ്തംബർ 15 വരെ ഓണക്കാല സ്പെഷ്യൽ സർവ്വീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗോടെയാണ് സ്‌പെഷ്യൽ സർവീസുകൾ ആരംഭിച്ചത്. ഓരോ ദിവസവും 84 അധിക സർവീസുകളാണ് കെഎസ്ആർടിസി ക്രമീകരിച്ചത്. കേരളത്തിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ബെം​ഗളൂരു, മൈസൂരു, ചെന്നൈ എന്നിവിടങ്ങളിലേയ്ക്കും തിരിച്ചുമാണ് സ്പെഷ്യൽ സർവീസുകൾ ക്രമീകരിച്ചത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Kochi MetroWater MetroOnam 2025Onam Special

Trending News