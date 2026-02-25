കൊച്ചി: കൊച്ചി മെട്രോയിൽ സാങ്കേതിക തകരാറിനെത്തുടർന്ന് ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ ഭാഗികമായി തടസ്സപ്പെട്ടു. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ എംജി റോഡ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചാണ് ട്രെയിൻ പണിമുടക്കിയത്. ഇതേത്തുടർന്ന് യാത്രക്കാർ ഏറെ നേരം ബുദ്ധിമുട്ടിലായി.
നിലവിൽ തകരാറിലായ ട്രെയിൻ മറ്റൊരു മെട്രോ ട്രെയിനിന്റെ സഹായത്തോടെ മുട്ടം യാർഡിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഈ ട്രെയിനിന്റെ നീക്കത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് ആലുവ, തൃപ്പൂണിത്തുറ ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള സർവീസുകളുടെ വേഗത ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
തകരാറിലായ ട്രെയിൻ യാർഡിലേക്ക് എത്തിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കുമുള്ള മെട്രോ സർവീസുകൾ സാധാരണ നിലയിലാകുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ട്രെയിൻ എംജി റോഡ് സ്റ്റേഷനിൽ വച്ചാണ് തകരാറിലായത്.
