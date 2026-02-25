English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Kochi Metro: കൊച്ചി മെട്രോ ട്രെയിൻ ​ഗതാ​ഗതം തടസപ്പെട്ടു; തകരാറിലായ ട്രെയിൻ നീക്കാൻ ശ്രമം

Kochi Metro: കൊച്ചി മെട്രോ ട്രെയിൻ ​ഗതാ​ഗതം തടസപ്പെട്ടു; തകരാറിലായ ട്രെയിൻ നീക്കാൻ ശ്രമം

Kochi Metro Service: തകരാറിലായ ട്രെയിൻ മുട്ടം യാർഡിലേക്ക് മാറ്റാൻ ശ്രമം നടത്തുകയാണ്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 25, 2026, 09:48 AM IST
  • ബുധനാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെയാണ് ട്രെയിൻ തകരാറിലായത്
  • എംജി റോഡ് സ്റ്റേഷനിൽ വച്ചാണ് ട്രെയിൻ ബ്രേക്ക്ഡൗണായത്

Kochi Metro: കൊച്ചി മെട്രോ ട്രെയിൻ ​ഗതാ​ഗതം തടസപ്പെട്ടു; തകരാറിലായ ട്രെയിൻ നീക്കാൻ ശ്രമം

കൊച്ചി: കൊച്ചി മെട്രോയിൽ സാങ്കേതിക തകരാറിനെത്തുടർന്ന് ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ ഭാഗികമായി തടസ്സപ്പെട്ടു. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ എംജി റോഡ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചാണ് ട്രെയിൻ പണിമുടക്കിയത്. ഇതേത്തുടർന്ന് യാത്രക്കാർ ഏറെ നേരം ബുദ്ധിമുട്ടിലായി.

നിലവിൽ തകരാറിലായ ട്രെയിൻ മറ്റൊരു മെട്രോ ട്രെയിനിന്റെ സഹായത്തോടെ മുട്ടം യാർഡിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഈ ട്രെയിനിന്റെ നീക്കത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് ആലുവ, തൃപ്പൂണിത്തുറ ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള സർവീസുകളുടെ വേഗത ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

തകരാറിലായ ട്രെയിൻ യാർഡിലേക്ക് എത്തിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കുമുള്ള മെട്രോ സർവീസുകൾ സാധാരണ നിലയിലാകുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ട്രെയിൻ എംജി റോഡ് സ്റ്റേഷനിൽ വച്ചാണ് തകരാറിലായത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Kochi MetroKochi metro trainKochi metro service

