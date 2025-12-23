Kochi Municipality: കൊച്ചി നഗരസഭ: വി കെ മിനിമോളും ദീപക് ജോയിയും കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധികൾ; പരാതി നൽകി ദീപ്തി മേരി വർഗീസ്

കൊച്ചി: തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് ഡിസംബർ 26 ന് നടക്കുന്ന കൊച്ചി നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആദ്യ രണ്ടര വർഷം വി കെ മിനിമോൾ മേയറായും ദീപക് ജോയി ഡെപ്യൂട്ടി മേയറായും നഗരസഭയെ നയിക്കും. ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ആദ്യ രണ്ടര വർഷം വി കെ മിനിമോളിനും ബാക്കി രണ്ടര വർഷം ഷൈനി മാത്യുവിനും മേയർ പദവി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു. കെ വി പി കൃഷ്ണകുമാറാണ് ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സ്ഥാനാർത്ഥി.
എല്ലാ വശങ്ങളും പരിഗണിച്ചാണ് മേയറെ തീരുമാനിച്ചതെന്നും എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും മേയർ സ്ഥാനാർത്ഥി മിനിമോളും ഡിസിസി പ്രസിഡന്റും വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, മേയർ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണ്ണയത്തിനെതിരെ ദീപ്തി മേരി വർഗീസ് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റിന് പരാതി നൽകി. കെപിസിസി സർക്കുലർ ലംഘിച്ചാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തീരുമാനിച്ചതെന്നാണ് ദീപ്തിയുടെ ആരോപണം. കൗൺസിലർമാരുടെ അഭിപ്രായം കേൾക്കാൻ കെപിസിസി നിരീക്ഷകൻ വരണമെന്നും ഭൂരിപക്ഷം പേരുടെ പിന്തുണയുള്ളയാളെ മേയറാക്കണമെന്നുമാണ് ചട്ടം. എന്നാൽ ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കളായ ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷനും എൻ. വേണുഗോപാലുമാണ് കൗൺസിലർമാരെ കേട്ടതെന്നും അവർ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ വിശ്വസനീയമല്ലെന്നും ദീപ്തി മേരി വർഗീസ് പരാതിയിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരമൊരു പരാതിയെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് അറിവില്ലെന്നാണ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസിന്റെ പ്രതികരണം.
