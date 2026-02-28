Kerala Flight Services: ഗൾഫ് വിമാനങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ റദ്ദാക്കി; നെടുമ്പാശേരിയിലും, കരിപ്പൂരിലും യാത്രക്കാർ കുടുങ്ങി! ഇറാൻ-ഇസ്രയേൽ സംഘർഷം കേരളത്തെ ബാധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ...

കൊച്ചി/കോഴിക്കോട്: ഇറാൻ-ഇസ്രയേൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുൾപ്പെടെ വ്യോമാതിർത്തികൾ അടച്ചിരുന്നു. നിലവിലെ യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് നെടുമ്പാശേരി, കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗൾഫ് സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ കൂട്ടത്തോടെ റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇറാൻ വ്യോമപാതയിലൂടെയുള്ള യാത്ര അപകടകരമായതിനാലാണ് സർവീസുകൾ നിർത്തിവയ്ക്കാൻ വിമാനക്കമ്പനികൾ തീരുമാനിച്ചത്. ഇൻഡിഗോയുടെ ഗൾഫ് സർവീസുകൾ പൂർണ്ണമായും നിര്ത്തി.
നെടുമ്പാശേരിയിൽ റദ്ദാക്കിയ സർവീസുകൾ
- പുലർച്ചെ 2.38ന് മസ്കറ്റിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ഒമാൻ എയർവേയ്സ് നെടുമ്പാശേരിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചുവിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാലാണ് പാതിവഴിയിൽ വെച്ച് തിരിച്ചുവിളിച്ചത്.
- ഷാർജയിലേക്ക് പോകാനിരുന്ന വിമാനം റദ്ദാക്കിയ. ഉച്ചയ്ക്ക് 2.35നായിരുന്നു വിമാനം പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നത്.
- വൈകിട്ട് 5.20ന് ജിദ്ദയിലേക്ക് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന ആകാശ എയര് സർവീസും ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
- 6.20ന് ദുബായിലേക്കുള്ള വിമാനം റദ്ദാക്കി.
- റാസൽഖൈമയിലേക്ക് രാത്രി 9.50ന് പുറപ്പെടേണ്ട വിമാനം റദ്ദ് ചെയ്തു.
- രാത്രി 10.50ന് അബുദാബിയിലേക്കുള്ള വിമാനവും ഇൻഡിഗോ റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കരിപ്പൂരിൽ റദ്ദാക്കിയ സർവീസുകൾ
- ഉച്ചയ്ക്ക് 2:05നുള്ള കരിപ്പൂർ - ദുബൈ ഇൻഡിഗോ സർവീസ് റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.
- വൈകിട്ട് 4:25ന് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന കരിപ്പൂർ - ജിദ്ദ സർവീസ് ഇൻഡിഗോ റദ്ദാക്കി.
- നാളെ പുലർച്ചെ 1:35ന് അബുദാബിയിലേക്ക് പോകേണ്ട സർവീസും ഇൻഡിഗോ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു
- ഉച്ചയ്ക്ക് 2:10നുള്ള കരിപ്പൂർ - ദുബൈ സർവീസ് എയർ ഇന്ത്യ റദ്ദ് ചെയ്തിരുന്നു.
- രാത്രി 7:40ന് കരിപ്പൂരിൽ നിന്ന് റിയാദിലേക്ക് പുറപ്പെടേണ്ട സർവീസ് എയർ ഇന്ത്യ റദ്ദാക്കി.
- രാത്രി 7:50ന് പോകേണ്ട കരിപ്പൂർ - ജിദ്ദ സർവീസ്.
- രാത്രി 8:25നുള്ള കരിപ്പൂർ - ദമ്മാം സർവീസും എയർ ഇന്ത്യ റദ്ദാക്കി.
ടിക്കറ്റ് മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്ത് എയർപോർട്ടിലെത്തിയ നിരവധി യാത്രക്കാർ ഇതോടെ വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. സർവീസുകൾ എപ്പോൾ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ലാത്തതിനാൽ സിയാൽ യാത്രക്കാർക്കായി മാർഗരേഖ പുറത്തിറക്കി.
യാത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
- സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കണം: വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എയർലൈനുകളുടെ വെബ്സൈറ്റിലോ കസ്റ്റമർ കെയറിലോ വിമാനത്തിന്റെ സർവീസ് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ മനസിലാക്കുക. കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് സർവീസ് നടത്തുമോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
- വിവരങ്ങൾ തേടുക: സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയതിനാൽ ടിക്കറ്റ് റീഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റാനുള്ള സൗകര്യം കമ്പനികൾ നൽകുന്നുണ്ടോ എന്നതും ഓരോ യാത്രക്കാരും അന്വേഷിക്കണം.
