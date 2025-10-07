English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kollam Murder: കൊല്ലത്ത് ലഹരിസംഘങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടി; യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു

Kollam Murder Case: തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയാണ് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്. പരിക്കേറ്റ ​ഗോകുലിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 7, 2025, 11:05 AM IST
  • ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ​ഗോകുലിനെ കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു
  • ഇവിടെ നിന്ന് അരുൺ കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു

കൊല്ലം: ലഹരി സം​ഘങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. കൊല്ലം പൊരീക്കലിലാണ് സംഭവം. ഇടവട്ടം ​ഗോകുലത്തിൽ ​ഗോകുൽ നാഥ് (35) ആണ് മരിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി പതിനൊന്നോടെയാണ് ലഹരി സംഘങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്.

ഇടവട്ടം ജയന്തി ​ന​ഗറിൽ വച്ചാണ് സംഘർഷം ഉണ്ടായത്. പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന അരുൺ ഒളിവിലാണ്. ജയന്തി ന​ഗർ അരുൺ ഭവനിൽ അരുണും ​ഗോകുൽ നാഥും കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന സംഘത്തിലെ പ്രതികളാണെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.

ജയന്തി ന​ഗർ സ്വദേശി ജോസിന്റെ വീടിന് മുന്നിൽ വച്ചാണ് ലഹരി സംഘങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്. അലർച്ച കേട്ട് എത്തിയ പ്രദേശവാസികളാണ് ​ഗോകുലിനെ അവശനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.

എനിക്ക് വയ്യെന്നും ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്നും ​ഗോകുൽ പറഞ്ഞതായി സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നവർ പറയുന്നു. ​ഗോകുലിനെ കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ അരുണും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് അരുൺ കടന്നുകളഞ്ഞു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

KollamKollam Murderkollam drug gang clashലഹരികൊല്ലം

