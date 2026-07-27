/Kundara Custody Death Allegation: കുണ്ടറയിൽ യുവാവ് മരിച്ചത് കസ്റ്റഡി മർദ്ദനത്തിൽ; കുടുംബത്തിന്റെ പരാതിക്ക് പിന്നാലെ റിപ്പോർട്ട് തേടി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: കൊല്ലം കുണ്ടറയിൽ കസ്റ്റഡി മർദ്ദനത്തെ തുടർന്ന് യുവാവ് മരിച്ചെന്ന ആരോപണത്തിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല ഡിജിപിയോട് റിപ്പോർട്ട് തേടി. വിദ്യാർത്ഥിയെ കാണാതായ കേസിൽ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് വിട്ടയച്ച സിയാദ് എന്ന യുവാവാണ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചത്. പോലീസ് മർദ്ദനത്തെ തുടർന്നാണ് മരിച്ചതെന്ന് സിയാദിന്റെ കുടുംബം ആരോപിച്ചു.
മർദ്ദനം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ സിയാദിന്റെ മകളും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും തമ്മിലുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണവും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ കുണ്ടറ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഡിവൈഎഫ്ഐ ശക്തമായ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി. പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെയാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ട് ഡിജിപിയോട് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
ജൂൺ 16നാണ് സിയാദിനെ കുണ്ടറ പോലീസ് അയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ശേഷം വിദ്യാർഥിയെ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ സിയാദിനെ വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭവവുമായി സിയാദിന് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ശാരീരിക ബുദ്ധുമുട്ടിനെ തുടർന്ന് സിയാദ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടുകയായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സിയാദ് മരണപ്പെട്ടത്. പോലീസ് മർദനത്തിൽ വാരിയെല്ലിനേറ്റ പരിക്ക് മൂലമാണ് സിയാദ് മരിച്ചതെന്നാണ് കൂടുംബം ആരോപിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സിയാദിന് മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും മർദിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമാണ് പോലീസിൻ്റെ വിശദീകരണം.
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