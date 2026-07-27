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Kundara Custody Death Allegation: കുണ്ടറയിൽ യുവാവ് മരിച്ചത് കസ്റ്റഡി മർദ്ദനത്തിൽ; കുടുംബത്തിന്റെ പരാതിക്ക് പിന്നാലെ റിപ്പോർട്ട് തേടി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി

ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് സിയാദ് മരിക്കുന്നത്. പോലീസ് മർദ്ദനമാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് സിയാദിന്റെ കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 27, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:03 PM IST
Kundara Custody Death Allegation: കുണ്ടറയിൽ യുവാവ് മരിച്ചത് കസ്റ്റഡി മർദ്ദനത്തിൽ; കുടുംബത്തിന്റെ പരാതിക്ക് പിന്നാലെ റിപ്പോർട്ട് തേടി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി
Image Credit: ramesh chennithala | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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