English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Kollam Boat Fire: കൊല്ലത്ത് ബോട്ടുകൾക്ക് തീപിടിച്ച സംഭവം; സിറ്റി എസിപി അന്വേഷിക്കും

Kollam Boat Fire: കൊല്ലത്ത് ബോട്ടുകൾക്ക് തീപിടിച്ച സംഭവം; സിറ്റി എസിപി അന്വേഷിക്കും

കൊല്ലം സിറ്റി എസിപിക്കാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണ ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 7, 2025, 10:09 AM IST
  • കൊല്ലം സിറ്റി എസിപി എസ് ഷെരീഫിന് അന്വേഷണ ചുമതല കൈമാറിയതായി കമ്മീഷണർ അറിയിച്ചു.
  • കുരീപ്പുഴയിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ നിരവധി ബോട്ടുകളാണ് കത്തിനശിച്ചത്.

Read Also

  1. Kollam Fire Accident: കൊല്ലത്ത് കായലില്‍ കെട്ടിയിട്ടിരുന്ന ബോട്ടുകളിൽ തീപിടിത്തം; അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുന്നു

Trending Photos

Dec 7 Love Horoscope: നിങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിലെ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ മാറുന്നു; ഡിസംബർ 7 ലെ പ്രണയ രാശിഫലം
11
Love Horoscope
Dec 7 Love Horoscope: നിങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിലെ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ മാറുന്നു; ഡിസംബർ 7 ലെ പ്രണയ രാശിഫലം
Today&#039;s Horoscope: ഡിസംബറിലെ ആദ്യ ഞായർ; 12 രാശികൾക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം രാശിഫലം
13
Horoscope prediction
Today's Horoscope: ഡിസംബറിലെ ആദ്യ ഞായർ; 12 രാശികൾക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം രാശിഫലം
Kerala Gold Rate: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്; ഇന്നത്തെ വിലവിവരം
7
Kerala gold rate
Kerala Gold Rate: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്; ഇന്നത്തെ വിലവിവരം
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് സമ്മർദ്ദം ഏറും; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് സമ്മർദ്ദം ഏറും; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Kollam Boat Fire: കൊല്ലത്ത് ബോട്ടുകൾക്ക് തീപിടിച്ച സംഭവം; സിറ്റി എസിപി അന്വേഷിക്കും

കൊല്ലം: കൊല്ലം കുരീപ്പുഴയിൽ കായലിൽ കെട്ടിയിട്ടിരുന്ന ബോട്ടുകൾക്ക് തീപിടിച്ച സംഭവം കൊല്ലം സിറ്റി എസിപി അന്വേഷിക്കും. കൊല്ലം സിറ്റി എസിപി എസ് ഷെരീഫിന് അന്വേഷണ ചുമതല കൈമാറിയതായി കമ്മീഷണർ അറിയിച്ചു. കുരീപ്പുഴയിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ നിരവധി ബോട്ടുകളാണ് കത്തിനശിച്ചത്. പുലർച്ചെ രണ്ടരയോടെ കുരീപ്പുഴ പള്ളിക്ക് സമീപം അയ്യൻകോവിൻ ക്ഷേത്രത്തിന് അടുത്താണ് സംഭവം. 

Add Zee News as a Preferred Source

തീപിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമായിട്ടില്ല. നിരവധി ഫയർഫോഴ്സ് യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥലത്തെത്തി തീയണച്ചു. സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ലെന്നാണ് വിവരം. തീപിടിത്തത്തിന് പിന്നാലെ ബോട്ടുകളിലെ ​ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് അപകടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വർധിപ്പിച്ചു. 

Also Read: Goa Night Club Fire Accident: ഗോവയിലെ നിശാ ക്ലബ്ബിൽ വൻ തീപിടിത്തം; 23 മരണം, അപകടം ​ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച്

തീപടർന്നതിനെ തുടർന്ന് സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് ബോട്ടുകൾ മാറ്റി. കുളച്ചൽ, പൂവാർ സ്വദേശികളുടെ ബോട്ടുകൾക്കാണ് തീപിടിച്ചത്. കായലിലുണ്ടായിരുന്ന ചീന വലകൾക്കും തീപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രോളിംഗ് ബോട്ടുകൾ അല്ലാത്ത ഒൻപത് ചെറിയ ബോട്ടുകളും ഒരു ഫൈബർ വള്ളവുമാണ് കത്തി നശിച്ചത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Fire accidentKollamKollam Boat Fire Accidentതീപിടിത്തംകൊല്ലത്ത് വൻ തീപിടിത്തം

Trending News