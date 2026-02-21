Kollam Folk Singer Accident: വാൻ മരത്തിലിടിച്ച് അപകടം; കൊല്ലത്ത് നാടൻപാട്ട് കലാകാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

കൊല്ലം: നാടൻപാട്ട് സംഘം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാൻ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് യുവഗായികയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. കടയ്ക്കൽ ചിതറ മാടൻകാവ് ലക്ഷ്മി (20) ആണ് മരിച്ചത്. മാടൻകാവ് ലക്ഷ്മി ഭവനത്തിൽ ബാലുവിന്റെയും ഷീബയുടെയും മകളാണ് ലക്ഷ്മി. പുലർച്ചെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. കൊട്ടാരക്കര-ഭരണിക്കാവ് പ്രധാന പാതയിൽ സിനിമാപറമ്പിന് സമീപമാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
ചടയമംഗലത്ത് ഒരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോഴാണ് മൈനാഗപ്പള്ളിയിലെ അഞ്ചംഗ നാടൻപാട്ട് സംഘം സഞ്ചരിച്ച വാൻ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. നിയന്ത്രണം വിട്ട പിക്കപ്പ് വാൻ ബെവ്റിജസ് ഔട്ട്ലെറ്റിന് സമീപത്തെ മരത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു. ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് അപകടകാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
ലക്ഷ്മിയുടെ മൃതദേഹം ശാസ്താംകോട്ട താലൂക്ക് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് നാല് പേർക്കും അപകടത്തിൽ സാരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ ശാസ്താംകോട്ടയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
