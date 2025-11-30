English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • CM Pinarayi Vijayan: ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് വന്ന വ്യക്തി; കാനത്തിൽ ജമീലയെ അനുസ്മരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

CM Pinarayi Vijayan: ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് വന്ന വ്യക്തി; കാനത്തിൽ ജമീലയെ അനുസ്മരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

അർബുദ രോഗത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് കാനത്തിൽ ജമീലയുടെ അന്ത്യം.

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 30, 2025, 06:44 AM IST
  • ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് വന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു കാനത്തിൽ ജമീലയെന്നും ഭരണമികവ് തെളിയിച്ച് പടിപടിയായി ഉയർന്നു വന്ന നേതാവായിരുന്നു അവരെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
  • ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ സജീവമായി ഇടപെട്ടിരുന്ന കാനത്തിൽ ജമീല പൊതു സമൂഹത്തിൻ്റെ അംഗീകാരം നേടിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Read Also

  1. Kanathil Jameela Passes Away: കൊയിലാണ്ടി എംഎൽഎ കാനത്തിൽ ജമീല അന്തരിച്ചു

Trending Photos

Kerala SK-29 Lottery Result Today: ഒരു കോടി സമ്മാനം ആർക്ക്? സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala lottery
Kerala SK-29 Lottery Result Today: ഒരു കോടി സമ്മാനം ആർക്ക്? സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം
Love Horoscope Nov 28: നവംബർ 28 പ്രണയ ജാതകം: ഈ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ത്?
12
Love Horoscope
Love Horoscope Nov 28: നവംബർ 28 പ്രണയ ജാതകം: ഈ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ത്?
Mango Pickle: ഒരു വർഷം വരെ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കുന്ന മാങ്ങാ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം
5
recipe
Mango Pickle: ഒരു വർഷം വരെ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കുന്ന മാങ്ങാ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർ ക്ഷമ പാലിക്കുക; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തിൽ വർദ്ധനവ്, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർ ക്ഷമ പാലിക്കുക; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തിൽ വർദ്ധനവ്, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
CM Pinarayi Vijayan: ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് വന്ന വ്യക്തി; കാനത്തിൽ ജമീലയെ അനുസ്മരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: കൊയിലാണ്ടി എംഎൽഎയും സിപിഐ എം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മറ്റിയംഗവുമായ കാനത്തിൽ ജമീലയുടെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചനം അറിയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കാനത്തിൽ ജമീലയുടെ നിര്യാണം അത്യന്തം ദുഃഖകരമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കുറിച്ചു. 

Add Zee News as a Preferred Source

ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് വന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു കാനത്തിൽ ജമീലയെന്നും ഭരണമികവ് തെളിയിച്ച് പടിപടിയായി ഉയർന്നു വന്ന നേതാവായിരുന്നു അവരെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ സജീവമായി ഇടപെട്ടിരുന്ന കാനത്തിൽ ജമീല പൊതു സമൂഹത്തിൻ്റെ അംഗീകാരം നേടിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം: 

കൊയിലാണ്ടി എംഎൽഎയും സിപിഐ എം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മറ്റിയംഗവുമായ കാനത്തിൽ ജമീലയുടെ നിര്യാണം അത്യന്തം ദുഃഖകരമാണ്.

ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് വന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു കാനത്തിൽ ജമീല. തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ഭരണമികവ് തെളിയിച്ച് പടിപടിയായി ഉയർന്നു വന്ന നേതാവായിരുന്നു അവർ. ഗ്രാമ, ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് എന്നിങ്ങനെ ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിൽ മികവ് തെളിയിച്ചാണ് അവർ നിയമസഭാ സാമാജിക ആവുന്നത്. ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ സജീവമായി ഇടപെട്ട് ശ്രദ്ധേയയായി. 
ലാളിത്യമാർന്ന ഇടപെടലിലൂടെ പൊതു സമൂഹത്തിൻ്റെ അംഗീകാരം നേടി. രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായ സൗഹൃദം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു. ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ നേതാവെന്ന നിലയിൽ മഹിളകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധയായി. കാനത്തിൽ ജമീലയുടെ അകാലവിയോഗത്തിൽ  കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു.

അന്ത്യാഭിവാദ്യങ്ങൾ സഖാവേ..

Also Read: Sexual Assault Case: കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസ്: ആരോപണ വിധേയനായ ഡിവൈഎസ്‍പി അവധിയിൽ പ്രവേശിച്ചു

കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ആയിരുന്നു അന്ത്യം. 59 വയസായിരുന്നു. അർബുദ രോഗത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു. സമീപകാലത്ത് രോഗബാധയെ തുടർന്ന് പൊതുപ്രവര്‍ത്തന മേഖലയില്‍ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Kanathil Jameela DemiseCM Pinarayi Vijayanകാനത്തിൽ ജമീല നിര്യാണംമുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍

Trending News