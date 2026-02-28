Kozhikode Accident: കോഴിക്കോട് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ലോറിയിലേക്ക് കാർ ഇടിച്ചുകയറി അപകടം; മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് നല്ലളം മോഡേൺ ബസാറിൽ ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ലോറിയിലേക്ക് കാർ ഇടിച്ചുകയറിയാണ് മൂന്ന് പേർ മരിച്ചത്. പുലർച്ചെ ഏകദേശം മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടമുണ്ടായത്.
രാമനാട്ടുകര സ്വദേശികളായ അജീഷ്, ദിനിൽ എന്നിവരും ഫറോക്ക് സ്വദേശിയായ വിമലുമാണ് മരണപ്പെട്ടത്. മൊബൈൽ ടവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങുകയായിരുന്ന അഞ്ചംഗ സംഘം സഞ്ചരിച്ച കാറാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ടത്. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ പൂർണ്ണമായും തകർന്ന കാർ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് ഇതിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയവരെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തത്.
കാറിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു രണ്ടുപേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലുമായി പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപകടത്തിൽ കാർ പൂർണമായും തകർന്നു. കാറിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയവരെ കാർ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് പുറത്തെടുത്തത്.
