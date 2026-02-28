English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Kozhikode Accident: കോഴിക്കോട് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ലോറിയിലേക്ക് കാർ ഇടിച്ചുകയറി അപകടം; മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

Kozhikode Accident: കോഴിക്കോട് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ലോറിയിലേക്ക് കാർ ഇടിച്ചുകയറി അപകടം; മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

Kozhikode Car Accident News: ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടമുണ്ടായത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 28, 2026, 07:30 AM IST
  • അഞ്ചം​ഗ സംഘം സഞ്ചരിച്ച കാറാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്
  • ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ കാർ പൂർണമായും തകർന്നു

Read Also

  1. Malappuram Accident: മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരിയില്‍ ലോറി മറിഞ്ഞ് രണ്ടുപേര്‍ മരിച്ചു

Trending Photos

Virosh Wedding: &#039;എന്റെ ഭാര്യയെ കണ്ടെത്തി&#039;; വിവാഹ ഫോട്ടോകൾ പങ്കിട്ട് വിജയ് ദേവരക്കൊണ്ട
9
Virosh Wedding
Virosh Wedding: 'എന്റെ ഭാര്യയെ കണ്ടെത്തി'; വിവാഹ ഫോട്ടോകൾ പങ്കിട്ട് വിജയ് ദേവരക്കൊണ്ട
Best budget phones powerful battery: ചാർജ് തീരുമെന്ന് പേടിക്കേണ്ട..! പവർഫുൾ ബാറ്ററി, നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിനും ഇണങ്ങും; ഏറ്റവും മികച്ച 5 ഫോണുകൾ ഇതാ
5
Smartphones
Best budget phones powerful battery: ചാർജ് തീരുമെന്ന് പേടിക്കേണ്ട..! പവർഫുൾ ബാറ്ററി, നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിനും ഇണങ്ങും; ഏറ്റവും മികച്ച 5 ഫോണുകൾ ഇതാ
Weekly Horoscope: മാർച്ച് മാസം ആദ്യവാരം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? സമ്പത്തും സന്തോഷവും പടികടന്നെത്തും ഈ രാശിക്കാർക്ക്
5
Weekly Horoscope
Weekly Horoscope: മാർച്ച് മാസം ആദ്യവാരം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? സമ്പത്തും സന്തോഷവും പടികടന്നെത്തും ഈ രാശിക്കാർക്ക്
Dhanshakti Yoga: ശുക്ര-ചൊവ്വ ധനശക്തി യോഗം; ഇവരെ തേടിയെത്തും നേട്ടങ്ങളുടെ കലവറ
7
Rajayoga
Dhanshakti Yoga: ശുക്ര-ചൊവ്വ ധനശക്തി യോഗം; ഇവരെ തേടിയെത്തും നേട്ടങ്ങളുടെ കലവറ
Kozhikode Accident: കോഴിക്കോട് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ലോറിയിലേക്ക് കാർ ഇടിച്ചുകയറി അപകടം; മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് നല്ലളം മോഡേൺ ബസാറിൽ ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ലോറിയിലേക്ക് കാർ ഇടിച്ചുകയറിയാണ് മൂന്ന് പേർ മരിച്ചത്. പുലർച്ചെ ഏകദേശം മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടമുണ്ടായത്.

Add Zee News as a Preferred Source

രാമനാട്ടുകര സ്വദേശികളായ അജീഷ്, ദിനിൽ എന്നിവരും ഫറോക്ക് സ്വദേശിയായ വിമലുമാണ് മരണപ്പെട്ടത്. മൊബൈൽ ടവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങുകയായിരുന്ന അഞ്ചംഗ സംഘം സഞ്ചരിച്ച കാറാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ടത്. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ പൂർണ്ണമായും തകർന്ന കാർ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് ഇതിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയവരെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തത്.

കാറിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു രണ്ടുപേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലുമായി പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപകടത്തിൽ കാർ പൂർണമായും തകർന്നു. കാറിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയവരെ കാർ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് പുറത്തെടുത്തത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

AccidentKozhikodeKozhikode Accident

Trending News