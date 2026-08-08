/KSRTC Bus Accident: കോഴിക്കോട്-ബെംഗളൂരു കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു: ഡ്രൈവർക്കും കണ്ടക്ടർക്കും ദാരുണാന്ത്യം

ബെംഗളൂരു: ബെംഗളൂരു-മൈസൂരു എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയിൽ കെഎസ്ആര്ടിസി ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞ് അപകടം. അപകടത്തിൽ ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടറും മരിച്ചു. രാമനഗര ബിഡതിക്ക് സമീപം രാവിലെ 6.40-ഓടെയാണ് സംഭവം. കോഴിക്കോട് ഡിപ്പോയുടെ ബസ് (ATC 129) നിയന്ത്രണം വിട്ട് സൂചനാ ബോർഡിലിടിച്ച് തലകീഴായി മറിയുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ കണ്ടക്ടർ എൻ.എം. അരുൺ സംഭവസ്ഥലത്തു വെച്ചും, ഡ്രൈവർ ബിജിലേഷ് ആശുപത്രിയിലുമാണ് മരണപ്പെട്ടത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നാലുപേർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യാത്രക്കാരെ രാജരാജേശ്വരി മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ബിഡതി കെമ്പണ്ണാ എന്നീ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
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