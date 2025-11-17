English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Kozhikode News: കോഴിക്കോട് കോൺ​ഗ്രസിന് തിരിച്ചടി; മേയർ സ്ഥാനാർത്ഥി വിഎം വിനുവിന്റെ പേര് വോ‌‌‌ട്ടർ പട്ടികയിലില്ല

Kozhikode News: കോഴിക്കോട് കോൺ​ഗ്രസിന് തിരിച്ചടി; മേയർ സ്ഥാനാർത്ഥി വിഎം വിനുവിന്റെ പേര് വോ‌‌‌ട്ടർ പട്ടികയിലില്ല

Kozhikode News: കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷൻ മേയർ സ്ഥാനാർത്ഥിയും സംവിധായകനുമായ വിഎം വിനുവിനാണ് വോ‌ട്ടില്ലാത്തത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Nov 17, 2025, 09:18 PM IST
  • പുതിയ പട്ടികയിലാണ് വിഎം വിനുവിന് വോട്ടില്ലെന്ന വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടത്.
  • വിഎം വിനു കല്ലായി ഡിവിഷനിൽ പ്രചാരണം തുടങ്ങിയിരുന്നു.
  • എന്നാൽ, കോണ്‍ഗ്രസിനും യുഡിഎഫിനും ഇപ്പോഴാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായത്.

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില താഴേക്ക്! ഇന്നും കുറഞ്ഞു; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില താഴേക്ക്! ഇന്നും കുറഞ്ഞു; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നത്തെ മാറ്റം എങ്ങനെ? നിരക്കറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നത്തെ മാറ്റം എങ്ങനെ? നിരക്കറിയാം...
Kerala BT-29 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Bhagyathara Lottery
Kerala BT-29 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Lottery Result Today 16 November 2025: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കോ? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Samrudhi Lottery
Kerala Lottery Result Today 16 November 2025: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കോ? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kozhikode News: കോഴിക്കോട് കോൺ​ഗ്രസിന് തിരിച്ചടി; മേയർ സ്ഥാനാർത്ഥി വിഎം വിനുവിന്റെ പേര് വോ‌‌‌ട്ടർ പട്ടികയിലില്ല

കോഴിക്കോട്: കോൺ​ഗ്രസിന്‍റെ മേയർ സ്ഥാനാർത്ഥി വിഎം വിനുവിന്റെ പേര് വോ‌‌‌ട്ടർ പട്ടികയിലില്ല. കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷൻ മേയർ സ്ഥാനാർത്ഥിയും സംവിധായകനുമായ വിഎം വിനുവിനാണ് വോ‌ട്ടില്ലാത്തത്. പുതിയ പട്ടികയിലാണ് വിഎം വിനുവിന് വോട്ടില്ലെന്ന വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടത്. വിഎം വിനു കല്ലായി ഡിവിഷനിൽ പ്രചാരണം തുടങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ, കോണ്‍ഗ്രസിനും യുഡിഎഫിനും ഇപ്പോഴാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായത്. അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും വിനു വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. 

Add Zee News as a Preferred Source

മലാപ്പറമ്പ് ഡിവിഷനിൽ നിന്നാണ് വിനു വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. കൂടാതെ, വേറെ ഒരിടത്തേക്കും താമസം മാറുകയോ മറ്റൊരിടത്ത് പോയി താമസിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. അതിനാൽ തന്നെ അവിടത്തെ വോട്ടര്‍ പട്ടികയിൽ പേരുണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നതെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, പല ഘട്ടങ്ങളിലായി വോട്ടര്‍ പട്ടിക വന്നപ്പോഴും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിലൊന്നും തന്നെ വിഎം വിനുവിന്‍റെ പേരുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും നേതൃത്വം പറയുന്നു. 

നേരത്തെ തിരുവന്തപുരം മുട്ടട ഡിവിഷനിലേക്ക് മത്സരിക്കാനിരുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ വൈഷ്ണ സുരേഷിന്റെ പേരും വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതേതുടർന്ന് വൈഷ്ണ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മത്സരിക്കാനുള്ള അവകാശം കേവലം സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇല്ലാതാക്കരുതെന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് പിവി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. 19നു മുമ്പ് ഹിയറിങ് നടത്തി തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Kozhikode Newsmayor CandidateCongressVM VinuVoter List

Trending News