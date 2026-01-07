Bomb Threat: കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ബോംബ് ഭീഷണി; മൂന്ന് ബോംബുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സന്ദേശം

കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിക്ക് നേരെ ബോംബ് ഭീഷണി. പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിലേക്കാണ് ഭീഷണ സന്ദേശം എത്തിയത്. മുഹമ്മദ് വിക്രം, രാജ് ഗുരു എന്ന പേരുള്ള ഐഡിയിൽ നിന്നാണ് സന്ദേശം അയച്ചിരിക്കുന്നത്.
ആശുപത്രി വളപ്പിൽ മൂന്ന് ഐ.ഇ.ഡി (IED) ബോംബുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഉച്ചയ്ക്ക് 1.35-ന് മുൻപായി ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കണമെന്നുമാണ് ഇ-മെയിലിലെ ഉള്ളടക്കം. വിവരമറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ പോലീസും ബോംബ് സ്ക്വാഡും സ്ഥലത്തെത്തി വിശദമായ പരിശോധന ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ സംശയാസ്പദമായ ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
