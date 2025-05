Kozhikode Medical College Smoke Fire Accident: 'വെന്റിലേറ്ററിൽ നിന്ന് ഐസിയുവിലേക്ക് മാറ്റി, ചികിത്സ വൈകി'; ‌നസീറയുടെ മരണത്തിൽ ആരോപണവുമായി സഹോദരൻ

കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മേപ്പാടി സ്വദേശി നസീറ മരിച്ചതിൽ ആരോപണവുമായി സഹോദരൻ യൂസഫലി. വെന്റിലേറ്ററിൽ നിന്ന് മാറ്റിയതാണ് സഹോദരി മരിക്കാൻ കാരമണമായതെന്ന് സഹോദരൻ യൂസഫലി ആരോപിച്ചു. ആരോ​ഗ്യ നില മെച്ചപ്പെട്ടുവരുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

ഇതേ തുടർന്ന് തീവ്ര പരിചരണ വിഭാ​ഗത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി. തുടർന്ന് അരമണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ചികിത്സ ലഭിച്ചത്. അപ്പോഴേക്കും ആരോ​ഗ്യനില വീണ്ടും ​ഗുരുതരമായെന്ന് യൂസഫലി പറയുന്നു. അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് എമർജൻസി എക്സിറ്റ് പൂട്ടിയിട്ട നിലയിലായിരുന്നു. നസീറയെ പുറത്തെത്തിച്ചത് വാതിൽ ചവിട്ടിത്തുറന്നാണ്.

തീവ്രപരിചരണ വിഭാ​ഗത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ് ചികിത്സ ലഭിച്ചത്. അപ്പോഴേക്കും ആരോ​ഗ്യനില ​ഗുരുതരമായെന്നും ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് തന്നെ നസീറ മരിച്ചെന്നും സഹോദരൻ പറഞ്ഞു. വിഷം കഴിച്ച് ​ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ് നീസറയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. അപകടത്തിൽ അഞ്ച് പേരാണ് മരിച്ചത്.

#WATCH | Thiruvananthapuram, Kerala | The Kerala Health Minister has ordered an inquiry into smoke spreading in the UPS room of Kozhikode Medical College. She directed the Director of the college's medical education department to shift emergency patients to a safer place for… pic.twitter.com/bsbg7TrULA

— ANI (@ANI) May 3, 2025