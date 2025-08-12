English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kozhikode Sisters Murder: കോഴിക്കോട്ടെ സഹോദരിമാരുടെ കൊലപാതകം; ഒളിവിലായിരുന്ന സഹോദരൻ മരിച്ച നിലയില്‍

സഹോദരിമാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷമെ ഒളിവിൽ പോയ പ്രമോദിനെയാണ് ഇപ്പോൾ മരിച്ച കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 12, 2025, 11:15 AM IST
  • സഹോദരിമാരുടെ കൊലയ്ക്ക് ശേഷം നടന്നു പോകുന്ന പ്രമോദിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നിരുന്നു.
  • സഹോദരിമാരുമായി വളരെ സ്നേഹത്തോടെയാണ് പ്രമോദ് കഴിഞ്ഞിരുന്നതെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞത്.

Kozhikode Sisters Murder: കോഴിക്കോട്ടെ സഹോദരിമാരുടെ കൊലപാതകം; ഒളിവിലായിരുന്ന സഹോദരൻ മരിച്ച നിലയില്‍

കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് കരിക്കാങ്കുളത്ത് സഹോദരിമാരെ മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തില്‍ ഒളിവിലായിരുന്ന സഹോദരൻ പ്രമോദിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. തലശേരിയിലെ ബീച്ചിലാണ് ഇയാളെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. സഹോദരിമാരായ ശ്രീജയ (72), പുഷ്പ (68) എന്നിവരുടെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ ഒളിവിൽ പോയ പ്രമോദിനായി പൊലീസ് ലുക്ക്ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറത്തിറക്കി അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നി​ഗമനം. 

സഹോദരിമാരുടെ കൊലയ്ക്ക് ശേഷം നടന്നു പോകുന്ന പ്രമോദിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. സഹോദരിമാരുമായി വളരെ സ്നേഹത്തോടെയാണ് പ്രമോദ് കഴിഞ്ഞിരുന്നതെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞത്. രണ്ട് പേരുടെയും ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ മൂലമായിരിക്കാം പ്രമോദ് കൃത്യം ചെയ്തതെന്നുമാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. അന്വേഷണ സംഘം തലശേരിയിലേക്ക് തിരിച്ചു

Also Read: Wild Animal Attack In Valparai: വാല്‍പ്പാറയിൽ എട്ട് വയസ്സുകാരനെ പുലി കടിച്ചുകൊന്നു

കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു തടമ്പാട്ടുത്താഴത്തെ വീട്ടിൽ ശ്രീജയെയും പുഷ്പയെയും മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. വെള്ള പുതപ്പിച്ച നിലയിൽ രണ്ട് മുറികളിലായായിരുന്നു മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. മരണവിവരം പ്രമോദ് തന്നെയാണ് ബന്ധുക്കളെ വിളിച്ചറിയിച്ചത്. പുലര്‍ച്ചെ അഞ്ച് മണിയോടെ ഒരു സഹോദരി മരിച്ച വിവരം പ്രമോദ് ബന്ധുവിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ബന്ധു വീട്ടിലെത്തി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് രണ്ട് മുറികളിലായി ഇരുവരെയും മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. കഴുത്തുഞെരിഞ്ഞാണ് രണ്ട് പേരുടെയും മരണമെന്ന് പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടത്തില്‍ വ്യക്തമാണ്.

Kozhikode Sisters MurderMurder CaseMurderകോഴിക്കോട്പോലീസ്

