Building Collapse: കോഴിക്കോട് വലിയങ്ങാടിയിൽ വീണ്ടും അപകടം; സ്ലാബ് തകർന്നുവീണു

കോഴിക്കോട്: വലിയങ്ങാടിയിൽ വീണ്ടും കെട്ടിടത്തിന്റെ കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് തകർന്നു വീണു. ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ സൺഷെയ്ഡാണ് അടർന്നുവീണത്. അപകടസമയത്ത് കെട്ടിടത്തിൽ ആളുകൾ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ദുരന്തം ഒഴിവായി.
വലിയങ്ങാടിയിലെ പ്രധാന വ്യാപാര മേഖലയ്ക്ക് സമീപമുള്ള വാടി ലൈനിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്ലാബുകളാണ് തകർന്നുവീണത്. തകർന്നു വീണ സ്ലാബ് താഴെയുള്ള ആസ്ബറ്റോസ് ഷീറ്റിലേക്കാണ് പതിച്ചത്. ഇവിടെ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന ഇടമാണ്.
ഇരുപതിലധികം തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന ഇടമാണിതെങ്കിലും സംഭവ സമയത്ത് ആരും ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച വലിയങ്ങാടിയിൽ സമാനമായ രീതിയിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്ലാബ് തകർന്നു വീണ് നാലുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രദേശത്ത് വീണ്ടും അപകടം നടന്നത്.
