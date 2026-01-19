Kozhikode Youth suicide: 'മനപ്പൂർവ്വം അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി, യുവതിക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കണം'; ദീപക്കിന്റെ കുടുംബം കമ്മിഷണർക്ക് പരാതി നൽകി

കോഴിക്കോട്: ഗോവിന്ദപുരത്ത് ബസിൽ വെച്ച് യുവതി അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ദീപകിന്റെ കുടുംബം കമ്മിഷണർക്ക് പരാതി നൽകി. വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ച യുവതിക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കണമെന്നാണ് കുടുംബം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. വിഷയത്തിൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കമ്മിഷണർ കുടുംബത്തിന് ഉറപ്പുനൽകി. മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ, കളക്ടർ, ഡിജിപി എന്നിവർക്കും പരാതി നൽകുമെന്ന് ദീപകിന്റെ ബന്ധുക്കൾ വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ജോലിക്കായി ബസിൽ യാത്ര ചെയ്യവെയാണ് സംഭവം. തിരക്കിനിടയിൽ ദീപക് തന്റെ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് യുവതി വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് ദീപകിനെ മനപ്പൂർവ്വം അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ചെയ്തതാണെന്ന് കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ യുവതി ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് നീക്കം ചെയ്തെങ്കിലും വീഡിയോ ഇപ്പോഴും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, യുവതിക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓൾ കേരള മെൻസ് അസോസിയേഷനും ഡിജിപിക്ക് പരാതി നൽകി. യുവതിക്കെതിരെ വൻ സൈബറാക്രമണം നടക്കുന്നുണ്ട്.
Also Read: Rahul Mamkoottathil Case: മൂന്നാം ബലാത്സംഗ കേസ്; ജാമ്യം തേടി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കോടതിയിൽ
ബസിൽ ലൈംഗിക അതിക്രമമെന്ന പേരിൽ വീഡിയോ പ്രചരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് കോഴിക്കോട് ഗോവിന്ദപുരം സ്വദേശി ദീപക് ജീവനൊടുക്കിയത്. തിരക്കുള്ള ബസിൽ ഇയാൾ തന്നോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന് കാണിച്ച് യുവതി പോസ്റ്റിട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് സംഭവം. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി ഈ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇത് ദീപക്കിനെ കടുത്ത മാനസിക സംഘർഷത്തിൽ ആക്കിയെന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത്. സംഭവത്തിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പൊലീസ് അസ്വഭാവിക മരണത്തിന് കേസ് എടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, യുവാവ് പെരുമാറിയത് ദുരുദ്ദേശ്യത്തോടെയാണെന്നും ഈ ബോധ്യത്തിലാണ് വീഡിയോ എടുത്തതെന്നുമാണ് യുവതിയുടെ പ്രതികരണം.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.