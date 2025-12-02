തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎക്കെതിരായ പുതിയ ബലാത്സംഗ പരാതി പോലീസ് മേധാവിക്ക് കൈമാറി കെപിസിസി നേതൃത്വം. ബെംഗളൂരുവിൽ താമസിക്കുന്ന 23കാരിയാണ് രാഹുലിനെതിരെ കെപിസിസിക്കും സോണിയ ഗാന്ധിക്കും പരാതി നൽകിയത്. ഈ പരാതിയാണ് നേതൃത്വം പോലീസിന് കൈമാറിയത്. പരാതി കൈമാറിയ വിവരം യുവതിയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
നിയമപരമായി നേരിടാൻ താൽപര്യമില്ലാതിരുന്നതിനെ തുടർന്നാണ് യുവതി കെപിസിസിക്ക് പരാതി നൽകിയത്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന സംഭവത്തിലാണ് യുവതി ഇപ്പോൽ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇവരിൽ നിന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വിവരം ശേഖരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ താൻ നിയമനടപടിക്ക് തയ്യാറല്ലെന്ന് പെൺകുട്ടി അന്ന് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
യുവതി നേരത്തെ തന്നെ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ പരാതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അറിയിച്ചതോടെ വീണ്ടും പരാതി നൽകി. പത്തനംതിട്ടയിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലുമായി ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചും പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആ വ്യക്തിയുടെ അറിവോടെയാണ് പീഡനം നടന്നതെന്നും സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു പീഡനം നടന്നതെന്നും പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സംഭവത്തിന് ശേഷം മാനസികമായും ശാരീരികമായും തകർന്നുവെന്നും ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം ബന്ധത്തിൽ നിന്നും രാഹുൽ പിന്മാറിയെന്നും യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ഗർഭിണിയാകാൻ രാഹുൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും പരാതിയിലുണ്ട്.
അതേസമയം, ആദ്യ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ ഒളിവിൽ തുടരുകയാണ്. രാഹുലിനായി പോലീസ് തിരച്ചിൽ ഊർജ്ജിതമാക്കി. രാഹുൽ പാലക്കാട് നിന്ന് മുങ്ങിയ ചുവന്ന പോളോ കാർ സിനിമ നടിയുടേത് തന്നെയാണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെ രാഹുലിൻ്റെ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയ നടിയുടേതാണ് കാർ എന്നാണ് പോലീസിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ. പാലക്കാട്ടെ പരിപാടിയിൽ നടി പങ്കെടുക്കാനെത്തിയതും ഇതേ കാറിലാണ്.
എപ്പോഴാണ്, ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് കാർ രാഹുലിനെ ഏൽപ്പിച്ചതെന്ന് പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ ബെംഗളൂരുവിലുള്ള നടിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പാലക്കാട്ടെ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് രണ്ട് ദിവസം കാർ കിടന്നതെന്നാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സൂചന. രാഹുലിനെ രക്ഷപ്പെടാൻ നേതാവ് സഹായം ചെയ്തോയെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കും.
അതേസമയം രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഒളിവിൽ താമസിച്ചത് ബാഗലൂരിലെ റിസോർട്ടിലാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. തമിഴ്നാടിൻ്റെയും കർണ്ണാടകയുടെയും അതിർത്തിയാണ് ബാഗലൂർ. പോലീസ് റിസോർട്ടിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് രാഹുൽ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. ഞായറാഴ്ച രാഹുൽ റിസോർട്ടിൽ എത്തിയെന്നും പിന്നീട് കർണ്ണാടകയിലേക്ക് കടന്നെന്നുമാണ് സൂചന. രക്ഷപ്പെടാനായി കാർ മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നതായും സംശയിക്കുന്നു.
