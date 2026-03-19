  • Shaji V Joseph: കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫിന്റെ സഹോദരൻ ബിജെപിയിൽ

Shaji V Joseph: കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫിന്റെ സഹോദരൻ ബിജെപിയിൽ

Shaji V Joseph: സണ്ണി ജോസഫിന്റെ സഹോദരൻ ഷാജി വി ജോസഫ് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 19, 2026, 02:08 PM IST
  • അഴീക്കോട് മണ്ഡലം സ്ഥാനാർത്ഥി കെകെ വിനോദ് കുമാറിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ ഷാജി പങ്കെടുത്തു.
  • തുടർന്ന് പുതിയതെരുവിൽ നടത്തിയ എൻഡിഎ റോഡ് ഷോയ്ക്കിടെയാണ് അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചത്.

Kerala KN-615 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala KN-615 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Neechbhang Rajayoga 2026: മീനത്തിലെ നീചഭംഗ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ധനവർധനവും അത്യപൂർവ്വ നേട്ടങ്ങളും
8
Budh Guru Yuti
Neechbhang Rajayoga 2026: മീനത്തിലെ നീചഭംഗ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ധനവർധനവും അത്യപൂർവ്വ നേട്ടങ്ങളും
Shiva Yoga 2026: ശിവയോ​ഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാ‍ർ നേട്ടങ്ങളുടെ നെറുകയിൽ; കാത്തിരിക്കുന്നത് മഹാഭാ​ഗ്യങ്ങൾ
6
Shiva yog
Shiva Yoga 2026: ശിവയോ​ഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാ‍ർ നേട്ടങ്ങളുടെ നെറുകയിൽ; കാത്തിരിക്കുന്നത് മഹാഭാ​ഗ്യങ്ങൾ
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Shaji V Joseph: കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫിന്റെ സഹോദരൻ ബിജെപിയിൽ

കണ്ണൂർ : കെപിസിസി അധ്യക്ഷനും പേരാവൂരിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായ സണ്ണി ജോസഫിന്റെ സഹോദരൻ ഷാജി വി ജോസഫ് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു. അഴീക്കോട് മണ്ഡലം സ്ഥാനാർത്ഥി കെകെ വിനോദ് കുമാറിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ ഷാജി പങ്കെടുത്തു. തുടർന്ന് പുതിയതെരുവിൽ നടത്തിയ എൻഡിഎ റോഡ് ഷോയ്ക്കിടെയാണ് അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചത്.

അഴീക്കോട്‌ നിയോജക മണ്ഡലം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ അഴീക്കോട് മൺലം എൻഡിഎ സ്ഥാനാർത്ഥിയും ബിജെപി നോർത്ത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമായ കെകെ വിനോദ് കുമാറും ഗോവയിലെ എംപി സദാനന്ദ് ഷെട്ട് താനേവാദെയും ചേർന്നാണ് സ്വീകരിച്ചത്.  തുടർന്ന് ബിജെപിയുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഷാജി വി ജോസഫ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ധർമടത്ത് ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബിജെപി സംഘടിപ്പിച്ച അദാലത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ഷാജി പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

