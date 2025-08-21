English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

KPCC President Sunny Joseph: 'നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല; രാജി രാഹുൽ സ്വയം എടുത്ത തീരുമാന'മെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ്

രാഹുൽ സ്വയം രാജി വച്ചതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫ്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 21, 2025, 03:21 PM IST
  • നേതൃത്വം രാഹുലിനോട് രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും രാജി സ്വയം എടുത്ത തീരുമാനമാണെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് പറ‍ഞ്ഞു.
  • തനിക്ക് രേഖാമൂലമോ വാക്കാലോ ഇതുവരെ രാഹുലിനെതിരെ ആരുടെയും പരാതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

Read Also

  1. Rahul Mamkootathil: ആരോപണം തള്ളി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ; യുവനടി പറഞ്ഞത് തന്നെക്കുറിച്ചല്ല, ആരും രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലെന്ന് വിശദീകരണം

Trending Photos

Arya Badai and Sibin Wedding: മകളുടെ കൈ പിടിച്ച് ആര്യ വേദിയിലേക്ക്; ആര്യയെ താലി ചാർത്തി സിബിൻ; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം...
6
Actress Arya Babu
Arya Badai and Sibin Wedding: മകളുടെ കൈ പിടിച്ച് ആര്യ വേദിയിലേക്ക്; ആര്യയെ താലി ചാർത്തി സിബിൻ; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം...
Gold price Today 21 August 2025: സ്വർണവില 12 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഉയർന്നു; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില ഇങ്ങനെ
6
Gold price today
Gold price Today 21 August 2025: സ്വർണവില 12 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഉയർന്നു; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില ഇങ്ങനെ
Gold Rate Today Kerala: സ്വർണവില ഇന്നും കുറഞ്ഞു; 12 ദിവസത്തിനിടെ കുറഞ്ഞ് 2,320 രൂപ
6
Gold price
Gold Rate Today Kerala: സ്വർണവില ഇന്നും കുറഞ്ഞു; 12 ദിവസത്തിനിടെ കുറഞ്ഞ് 2,320 രൂപ
Horoscope Today: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം; സമ്പൂർണ രാശിഫലം
12
Horoscope
Horoscope Today: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം; സമ്പൂർണ രാശിഫലം
KPCC President Sunny Joseph: 'നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല; രാജി രാഹുൽ സ്വയം എടുത്ത തീരുമാന'മെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ്

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ യൂത്ത് കോൺ​ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജിവച്ചതിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫ്. നേതൃത്വം രാഹുലിനോട് രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും രാജി സ്വയം എടുത്ത തീരുമാനമാണെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് പറ‍ഞ്ഞു. തനിക്ക് രേഖാമൂലമോ വാക്കാലോ ഇതുവരെ രാഹുലിനെതിരെ ആരുടെയും പരാതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. താൻ രാഹുലിന് ഒരു നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടില്ല. തന്റെ നിലപാടുകൾ കൊണ്ട് പാര്‍ട്ടിക്കോ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കോ പ്രയാസങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ പാടില്ല എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രാഹുൽ രാജി വച്ചത്. പരാതി ലഭിച്ചാൽ പരിശോദിക്കുമെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. 

ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് രാഹുൽ മാങ്കുട്ടത്തിൽ യൂത്ത് കോൺ​ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ആരും രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നായിരുന്നു രാഹുൽ പ്രസ് മീറ്റിൽ പറഞ്ഞത്. താൻ ഓടിയൊളിക്കുന്നില്ലെന്നും പരാതികളുയർന്നാൽ അതിനെ നിയമപരമായി നേടിരുമെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു. യുവനടി തന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് ആണെന്നും അവരുടെ പരാതി തന്നെ കുറിച്ചാണെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്നുമാണ് രാഹുൽ പറഞ്ഞത്. 

Also Read: Rahul Mamkoottathil: ലൈംഗികാരോപണം: രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജിവച്ചു

രാജ്യത്തിന്റെ നിയമ സംവിധാനത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഒരു പ്രവര്‍ത്തിയും താൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ പറഞ്ഞു. രാഹുലിനെതിരായ ചാറ്റുകളും ശബ്ദരേഖയുമെല്ലാം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. എന്നിട്ടും നിയമപരമായി എല്ലാം നേരിടുമെന്നായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ മറുപടി.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

KPCC President Sunny JosephRahul MamkootathilCongressകെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫ്സണ്ണി ജോസഫ്

Trending News