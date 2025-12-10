English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sunny Joseph: 'അതൊരു വെല്‍ ഡ്രാഫ്റ്റഡ് പരാതിയായിരുന്നു'; രാഹുലിനെതിരായ രണ്ടാമത്തെ പരാതിയെ കുറിച്ച് സണ്ണി ജോസഫ്

മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ശേഷമാണ് യുവതി തനിക്ക് ഇമെയിൽ വഴി പരാതി നൽകിയതെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 10, 2025, 07:01 PM IST
  • വെല്‍ ഡ്രാഫ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു ആ പരാതിയെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു.
  • പരാതി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ശേഷമാണ് യുവതി തനിക്ക് ഇമെയിൽ വഴി പരാതി അയയ്ക്കുന്നത്.

കണ്ണൂര്‍: രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ തനിക്ക് വന്ന ബലാത്സം​ഗ പരാതിയിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ച് കെപിസിസി അധ്യക്ഷന്‍ സണ്ണി ജോസഫ്. വെല്‍ ഡ്രാഫ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു ആ പരാതിയെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. പരാതി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ശേഷമാണ് യുവതി തനിക്ക് ഇമെയിൽ വഴി പരാതി അയയ്ക്കുന്നത്. അതിന് പിന്നിൽ ലീ​ഗൽ ബ്രെയിൻ ഉണ്ടെന്നും അതിന്റെ ഉദ്ദേശം അറിയാമെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. 

Add Zee News as a Preferred Source

അതേസമയം രണ്ടാമത്തെ ബലാത്സംഗ പരാതിയിൽ പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് ഇന്ന് ഉപാധികളോടെ മുൻകൂർ ജാമ്യം ലഭിച്ചു. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ഒപ്പിടണം, അന്വേഷണവുമായി പൂർണമായും സഹകരിക്കണം, അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ജാമ്യത്തിൽ വിടണം എന്നീ ഉപാധികളോടെയാണ് കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതിയിലെ അടച്ചിട്ട മുറിയിലായിരുന്നു രാഹുലിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യഹർജി പരിഗണിച്ചത്.

Also Read: VC appointment: വിസി നിയമന തർക്കം; ഗവർണറുമായി മന്ത്രിമാർ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലും തീരുമാനമായില്ല

ബംഗളൂരുവിലുള്ള 23 കാരിയായ യുവതിയെ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി 2023 ൽ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു എന്നാണ് പരാതി. സംസാരിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് രാഹുലിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഔട്ട്ഹൌസിൽ കൊണ്ട് പോയി പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് പരാതിക്കാരി നൽകിയ മൊഴിയിൽ പറയുന്നുത്. തന്നെ ആക്രമിക്കാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ പരാതിക്കാരി രാഹുലിനോട് കരഞ്ഞ് കാലുപിടിച്ചിട്ടും പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ലൈംഗിക ആക്രമണത്തിന് ശേഷം രാഹുൽ വിവാഹത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുകയായിരുന്നു.

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ ഭയമായിരുന്നതിനാലാണ് വിവരം പുറത്ത് പറയാത്തതെന്നും പരാതിക്കാരി വെളിപ്പെടുത്തി. ബലാത്സംഗത്തിന് ശേഷവും രാഹുൽ പല തവണ നിർബന്ധിച്ചുവെന്നും അതിജീവിത പറഞ്ഞു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. എസ് പി പൂങ്കഴലിക്കാണ് കേസിൻ്റെ ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നത്.   

