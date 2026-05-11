KPCC Presidentship: കെപിസിസി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം: ഖർഗെയെ കണ്ട് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്

ന്യൂഡൽഹി: കെപിസിസി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തിൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഖർഗെയെ കണ്ട് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്. ഖർഗെയുമായി ഒരു മണിക്കൂറോളം നീണ്ട ചർച്ചയിൽ മുതിർന്ന നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ തനിക്ക് ഈ സ്ഥാനത്തിന് അർഹതയുണ്ടെന്ന് ഖർഗെയെ അറിയിച്ചതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്.
തന്നെ ഈ പദവിയിൽ നിന്നും പലതവണ മാറ്റിനിർത്തപ്പെട്ടുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കൊടിക്കുന്നിൽ സംവരണ മണ്ഡലങ്ങളിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ വിജയവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് ഖർഗെയുമായി ഇന്നലെയാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്.
കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ താൻ ഉണ്ടാക്കിയ നേട്ടങ്ങൾ ഓരോന്നായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതായിട്ടാണ് വിവരം. കാലങ്ങളായി കോൺഗ്രസിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും സംവരണ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പോലും കോൺഗ്രസിന് വൻ വിജയമായിരുന്നുവെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനാക്കുന്നത് പരിഗണിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് സൂചന.
പുതിയ സർക്കാർ രൂപവൽക്കരിക്കുമ്പോൾ നിലവിലെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫ് മന്ത്രിയാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സണ്ണി ജോസഫ് ഒഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പദവിയിലേക്കാണ് അവകാശവാദവുമായി കൊടിക്കുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
