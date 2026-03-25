Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 25, 2026, 01:36 PM IST
  • ലക്ഷ്മിപ്രിയ, വീണാ നായർ എന്നിവർക്ക് പിന്നാലെ തന്നെയും ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി പാർട്ടി മത്സരിക്കാനായി സമീപിച്ചിരുന്നു.
  • എൻഡിഎയുടെ ഭാ​ഗമായി നിൽകുന്ന ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കാൻ വിളിച്ചെങ്കിലും പോകാൻ തയ്യാറായില്ലെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്.

തിരുവനന്തപുരം: എൽഡിഎഫ് വീണ്ടും വരണമെന്നാണ് ആ​ഗ്രഹമെന്ന് നടി കൃഷ്ണപ്രഭ. ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി എന്ന പാർട്ടി തന്നെയും മത്സരിക്കാനായി സമീപിച്ചിരുന്നുവെന്നും താനത് നിരസിച്ചുവെന്നും കൃഷ്ണപ്രഭ പറഞ്ഞു. 

'ലക്ഷ്മിപ്രിയ, വീണാ നായർ എന്നിവർക്ക് പിന്നാലെ തന്നെയും ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി പാർട്ടി മത്സരിക്കാനായി സമീപിച്ചിരുന്നു. എൻഡിഎയുടെ ഭാ​ഗമായി നിൽകുന്ന ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കാൻ വിളിച്ചെങ്കിലും പോകാൻ തയ്യാറായില്ലെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മത്സരിക്കുന്നയാൾക്ക് ബോധം വേണമല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു'; നടി പറഞ്ഞു

എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. ആ നാടിനായി ഊണും ഉറക്കവും മാറ്റി വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരുണ്ടാകും. അവരു നിന്നാലാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ടാകുന്നത്', കൃഷ്ണപ്രഭ പറഞ്ഞു.

എൽഡിഎഫ് വീണ്ടും വരണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആ​ഗ്രഹമെന്നും. എൽഡിഎഫിൻ്റെ പിആറിന് വേണ്ടിയല്ല പറയുന്നതെന്നും നടി പറഞ്ഞു. കലാകാരിയെന്ന നിലയിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണെന്നും കൊവിഡ് സമയത്ത് കലാകാരന്മാർക്ക് സർക്കാർ നല്ല പിന്തുണ നൽകിയിരുന്നുവെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി. 

എന്റെ കേരളം പോലുള്ള ഷോകൾ നടന്നുവെന്നും ഞാൻ തന്നെ മൂന്ന്, നാല് ജില്ലകളിൽ ഷോകള്‍ ചെയ്തുവെന്നും ഇഷ്ടം പോലെ പ്രോ​ഗ്രാംസ് കിട്ടിയെന്നും ഉണ്ട ചോറിന് നന്ദി കാണിക്കണമല്ലോയെന്നും കൃഷ്ണപ്രഭ പ്രതികരിച്ചു.

