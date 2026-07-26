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KSEB Bribery: കെഎസ്ഇബി എറണാകുളം പോത്താനിക്കാട് സെക്ഷനിൽ ​ഗുരുതര ക്രമക്കേട്; മൂന്ന് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർക്ക് സസ്പെൻഷൻ

Bribery In KSEB Pothanikkad Section Office: അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ പി.ജി.ഗണേഷ് കുമാർ, സബ് എൻജിനീയർ കെ.വി.ഗിരീഷ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി വർക്കർ കെ.എം.എൽദോ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് നടപടി.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 26, 2026, 07:44 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 07:45 AM IST
KSEB Bribery: കെഎസ്ഇബി എറണാകുളം പോത്താനിക്കാട് സെക്ഷനിൽ ​ഗുരുതര ക്രമക്കേട്; മൂന്ന് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർക്ക് സസ്പെൻഷൻ
Image Credit: KSEB | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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KSEB Bribery: കെഎസ്ഇബി എറണാകുളം പോത്താനിക്കാട് സെക്ഷനിൽ ​ഗുരുതര ക്രമക്കേട്; മൂന്ന് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർക്ക് സസ്പെൻഷൻ
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