എറണാകുളം: കെഎസ്ഇബി എറണാകുളം പോത്താനിക്കാട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിൽ ഗുരുതരമായ അഴിമതിയെത്തുടർന്ന് മൂന്ന് ജീവനക്കാരെ ജോലിയിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. വിജിലൻസ് സമർപ്പിച്ച ഇടക്കാല അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടപടി. അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ പി.ജി.ഗണേഷ് കുമാർ, സബ് എൻജിനീയർ കെ.വി.ഗിരീഷ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി വർക്കർ കെ.എം.എൽദോ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് നടപടി.
പോത്താനിക്കാട് സെക്ഷനു കീഴിൽ തുക അടച്ചിട്ടും നീണ്ട നാളുകളായി പൂർത്തിയാകാതിരുന്ന ഡിപ്പോസിറ്റ് വർക്കുകളെക്കുറിച്ച് മൂവാറ്റുപുഴ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് തട്ടിപ്പ് പുറത്തുവന്നത്. തുടർന്ന് അന്വേഷണത്തിനായി കെഎസ്ഇബി ചീഫ് വിജിലൻസ് ഓഫീസർക്ക് കൈമാറി.
ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കിയ പണം ബോർഡിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ അടയ്ക്കാതിരിക്കുക, നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാതെ നിയമവിരുദ്ധമായി കണക്ഷനുകൾ നൽകുക തുടങ്ങിയ അതീവ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകളാണ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനത്തിനുണ്ടായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയും കൂടുതൽ തട്ടിപ്പുകളും വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടുവരാൻ കേസ് സംസ്ഥാന വിജിലൻസിന് കൈമാറിയേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.