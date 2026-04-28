തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ കെഎസ്ഇബി ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ തീരുമാനം. വൈകുന്നേരം 6 മണി മുതൽ അർദ്ധരാത്രി 12 മണി വരെയുള്ള സമയത്തിനിടയിൽ 30 മിനിറ്റ് വരെ ലോഡ് ഷെഡിംഗ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഉപഭോക്താക്കൾ സഹകരിക്കണമെന്ന് കെഎസ്ഇബി അഭ്യർഥിച്ചു. വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുത്തനെ വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പീക്ക് അവറിൽ വാഹനങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും എസിയുടെ താപനില 24 ഡിഗ്രിക്കും 26 ഡിഗ്രിക്കും ഇടയിൽ ക്രമീകരിക്കണമെന്നും അധികൃതർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വലിയ തോതിലുള്ള വർധനവാണ് ഇത്തവണ സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി ആവശ്യകതയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പ്രതിവർഷം ഉണ്ടാകാറുള്ള ശരാശരി വർധനയെക്കാൾ വളരെ ഉയർന്ന നിരക്കാണ് ഈ വർഷം രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ചാർജിംഗും എസിയുടെ അമിത ഉപയോഗവും പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് പാചകവാതക ലഭ്യതയിൽ കുറവുണ്ടായതും ഇതിനെ മറികടക്കാൻ ജനങ്ങൾ വ്യാപകമായി ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറുകളെ ആശ്രയിച്ചതും വൈദ്യുതി ആവശ്യകത വർധിക്കാൻ ഇടയാക്കിയെന്ന് കെഎസ്ഇബിയുടെ ഉന്നതതല യോഗം വിലയിരുത്തി.
രാജ്യവ്യാപകമായ ഉഷ്ണതരംഗം മൂലം ദേശീയ വിപണിയിൽ വൈദ്യുതി ലഭ്യത കുറഞ്ഞതും ആഭ്യന്തരമായി ഉപയോഗം കുത്തനെ ഉയർന്നതുമാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വൈദ്യുതി വിതരണം തടസ്സമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വൈകുന്നേരം 6 മണി മുതൽ രാത്രി 12 മണി വരെയുള്ള പീക്ക് അവറിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കാൻ പൊതുജനങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
വൈദ്യുത വാഹനങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കി പകൽ സമയത്തേക്ക് മാറ്റണം. എസിയുടെ ഉപയോഗം രാത്രിയിൽ ഒഴിവാക്കാനാവില്ല എന്നതിനാൽ താപനില 24 മുതൽ 26 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയായി ക്രമീകരിച്ച് വൈദ്യുതി ലാഭിക്കണം.
ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ, ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ, അയൺ ബോക്സ്, വാഷിങ് മെഷീൻ, പമ്പ് സെറ്റ് തുടങ്ങിയ വൈദ്യുതി അധികമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പീക്ക് അവറിൽ ഒഴിവാക്കണമെന്നും അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത ലൈറ്റുകൾ അണയ്ക്കണമെന്നും ഉന്നതതല യോഗം നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്തിന് ആവശ്യമായ വൈദ്യുതിയുടെ 70 ശതമാനത്തിലധികം പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനാൽ ദേശീയ വിപണിയിലെ ലഭ്യതക്കുറവ് കേരളത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്ര നിലയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിതരണത്തിൽ ഉണ്ടായ 200 മെഗാവാട്ടിന്റെ കുറവ് ചൊവ്വാഴ്ചയോടെ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തെ അപ്രതീക്ഷിതമായ വൈദ്യുതി ഉപയോഗ വർധനവ് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തി.
