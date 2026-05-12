/KSEB Power Cut Alert: നാല് ജില്ലകളിൽ ഏഴ് ദിവസം വൈദ്യുതി തടസപ്പെടും; അറിയിപ്പുമായി കെഎസ്ഇബി

Power Cut Alert In 4 Districts: തകരാർ പരിഹരിക്കാൻ ഏകദേശം ഏഴ് ദിവസമെടുക്കുമെന്നാണ് പവർഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷൻ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം: കോഴിക്കോട്ടെ പവർഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷന്റെ 400 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷനിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമറിന് തകരാർ സംഭവിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് മലബാറിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണത്തിന് സാധ്യത. തകരാർ പരിഹരിക്കാൻ ഏകദേശം ഏഴ് ദിവസമെടുക്കുമെന്നാണ് പവർഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷൻ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് മുതൽ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി തടസ്സപ്പെട്ടേക്കാമെന്ന് കെഎസ്ഇബി അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വൈദ്യുതി ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് ലൈനുകളിലൂടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും വലിയ സബ്സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കും എത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനമാണ് പവർഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷൻ. ഇത്തരം വലിയ ശൃംഖലകളിൽ നിന്നാണ് കെഎസ്ഇബി പോലുള്ള വിതരണ ഏജൻസികൾ വൈദ്യുതി വാങ്ങി വീടുകളിലേക്കും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുന്നത്.
