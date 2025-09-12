Special Service: നവരാത്രി സ്പെഷ്യൽ; അധിക സർവ്വീസുമായി കെഎസ്ആർടിസിയും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവെയും

തിരുവനന്തപുരം: നവരാത്രി സ്പെഷ്യലായി അധിക സർവ്വീസുമായി കെഎസ്ആർടിസിയും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവെയും. നവരാത്രി, ദീപാവലി ആഘോഷവേളകളിലെ യാത്രക്കാരുടെ തിരക്കു പരിഗണിച്ചാണ് അധിക സർവ്വീസുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നവരാത്രിക്കാലത്ത് ബെംഗളൂരു, മൈസൂരു, ചെന്നൈ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നും തിരിച്ചുമാണ് കെഎസ്ആർടിസി അധിക സർവീസുകള് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സെപ്റ്റംബർ 25 മുതൽ ഒക്ടോബർ 14 വരെയാണ് സർവീസുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സർവ്വീസുകൾക്ക് ഓൺലൈൻ റിസർവേഷൻ ലഭ്യമാണ്.
അതേസമയം, ലോകമാന്യതിലക്–തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് പ്രതിവാര സ്പെഷൽ ട്രെയിനാണ് റെയിൽവേ അനുവദിച്ചത്. സെപ്റ്റംബർ 25 മുതൽ നവംബർ 27 വരെ എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് ലോകമാന്യ തിലകിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിൻ (നമ്പർ 01463) അടുത്ത ദിവസം രാത്രി 10.45നു തിരുവനന്തപുരം നോർത്തിലെത്തും. തിരികെയുള്ള ട്രെയിൻ (01464) സെപ്റ്റംബർ 27 മുതൽ നവംബർ 29വരെ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും തിരുവനന്തപുരം നോർത്തിൽ നിന്നു പുറപ്പെടും. വൈകിട്ട് 4.20നു പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിൻ പുലർച്ചെ ഒരു മണിക്ക് ലോകമാന്യ തിലകിലെത്തും. കേരളത്തിൽ കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, തിരൂർ, ഷൊറണൂർ, തൃശൂർ, ആലുവ, എറണാകുളം ടൗൺ, കോട്ടയം, ചങ്ങനാശ്ശേരി, തിരുവല്ല, ചെങ്ങന്നൂർ, മാവേലിക്കര, കായംകുളം, ശാസ്താംകോട്ട, കൊല്ലം എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്റ്റോപ്പുണ്ട്. ബുക്കിങ് ഇന്ന് ആരംഭിച്ചതായി ദക്ഷിണ റെയിൽവേ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.