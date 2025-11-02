Car Accident: എംസി റോഡിൽ കാറും കെഎസ്ആർടിസി ബസും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്ക്

കോട്ടയം: കോട്ടയം എംസി റോഡിൽ കാറും കെഎസ്ആർടിസി ബസും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം. മണിപ്പുഴ ജങ്ഷന് സമീപത്ത് വച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. എറണാകുളം സ്വദേശികളായ വിനയ (55), സജി (56) എന്നിവർക്ക് പരിക്കേറ്റു.
പരിക്കേറ്റവരെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. എറണാകുളം ഭാഗത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന കാർ എതിർ ദിശയിൽ വന്ന കോട്ടയം-അടൂർ സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് ബസിന് മുന്നിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു.
ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് ചിങ്ങവനം പോലീസ് പറയുന്നത്. അരമണിക്കൂറോളം പ്രദേശത്ത് ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
