English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Accident News: താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസും കണ്ടെയ്നർ ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചു; 38 പേർക്ക് പരിക്ക്

Accident News: താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസും കണ്ടെയ്നർ ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചു; 38 പേർക്ക് പരിക്ക്

Accident News: ആറാം വളവിനും ഏഴാം വളവിനും ഇടയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 10, 2026, 01:29 PM IST
  • ബസ് യാത്രക്കാരായ 38 പേർക്കാണ് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റത്.1
  • ആർക്കും സാരമായ പരിക്കില്ല.
  • ബസിന്റെ ബ്രേക്ക് നഷ്ടമായതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ? ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില എത്ര?
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ? ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില എത്ര?
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും കുതിപ്പ്; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സ്വർണവില കൂടി, നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും കുതിപ്പ്; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സ്വർണവില കൂടി, നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
Kerala BT-40 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Bhagyathara Lottery
Kerala BT-40 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Maha Shivaratri Rudrabhishekam: ഫെബ്രുവരി 15ന് മഹാശിവരാത്രി; രുദ്രാഭിഷേകത്തിനുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തം, പൂജാവിധി ഇങ്ങനെ...
5
Maha Shivratri 2026
Maha Shivaratri Rudrabhishekam: ഫെബ്രുവരി 15ന് മഹാശിവരാത്രി; രുദ്രാഭിഷേകത്തിനുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തം, പൂജാവിധി ഇങ്ങനെ...
Accident News: താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസും കണ്ടെയ്നർ ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചു; 38 പേർക്ക് പരിക്ക്

കോഴിക്കോട്: താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസും കണ്ടെയ്നർ ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് 38 പേർക്ക് പരിക്ക്. ആറാം വളവിനും ഏഴാം വളവിനും ഇടയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ബസ് യാത്രക്കാരായ 38 പേർക്കാണ് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റത്.16 പേരെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കും, 20 പേരെ താമരശ്ശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്കും രണ്ട് പേരെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ആർക്കും സാരമായ പരിക്കില്ല. ബസിന്റെ ബ്രേക്ക് നഷ്ടമായതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. അപകടത്തെ തുടർന്ന് ചുരത്തിൽ ഭാഗികമായി ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടിരുന്നു. ഏറെ നേരത്തെ ശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് ക്രെയിൻ എത്തിച്ച് ചുരത്തിൽ കുടുങ്ങിയ വാഹനങ്ങൾ മാറ്റിയത്.

Add Zee News as a Preferred Source

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Accident newsThamarassery passKSRTC bus accident

Trending News