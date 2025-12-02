Arya Rajendran: കെഎസ്ആർടിസി ബസ് തടഞ്ഞ കേസ്; മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രനെയും ഭർത്താവിനെയും കുറ്റപത്രത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി

തിരുവനന്തപുരം: കെഎസ്ആർടിസി ഡ്രൈവർ യദുവിനെ റോഡിൽ തടഞ്ഞ കേസിലെ കുറ്റ പത്രത്തിൽ നിന്ന് മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രനെയും ഭർത്താവ് സച്ചിൻ ദേവ് എംഎൽഎയേയും ഒഴിവാക്കി. മേയറുടെ സഹോദരൻ അരവിന്ദിൻ്റെ പേര് മാത്രമാണ് പ്രതി ചേർത്തിരിക്കുന്നത്.
2024 ഏപ്രിൽ 27 ന് രാത്രി പാളയത്ത് വെച്ച് മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രനും ഭർത്താവ് സച്ചിൻ ദേവ് എംഎൽഎയും സഹോദരൻ അരവിന്ദും ചേർന്ന് കെഎസ്ആർടിസി ബസ് തടഞ്ഞു വെക്കുകയും, ഡ്രൈവറായ യദുവുമായി വാക്ക് തർക്കം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. ഇതെ തുടർന്ന് മേയറെ പ്രതി ചേർത്ത് യദു കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി. മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൽ യദുവിനെതിരെ നൽകിയ അശ്ലീല ആംഗ്യം കാണിച്ചെന്ന കേസിൽ കുറ്റപത്രം ഉടൻ സമർപ്പിക്കും.
