English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Arya Rajendran: കെഎസ്ആർടിസി ബസ് തടഞ്ഞ കേസ്; മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രനെയും ഭർത്താവിനെയും കുറ്റപത്രത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി

Arya Rajendran: കെഎസ്ആർടിസി ബസ് തടഞ്ഞ കേസ്; മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രനെയും ഭർത്താവിനെയും കുറ്റപത്രത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി

 കെഎസ്ആർടിസി ഡ്രൈവർ യദുവിനെ റോഡിൽ തടഞ്ഞ കേസിലെ കുറ്റ പത്രത്തിൽ നിന്ന് മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രനെയും ഭർത്താവ് സച്ചിൻ ദേവ് എംഎൽഎയേയും ഒഴിവാക്കി. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 2, 2025, 12:05 PM IST
  • മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൽ യദുവിനെതിരെ നൽകിയ അശ്ലീല ആംഗ്യം കാണിച്ചെന്ന കേസിൽ കുറ്റപത്രം ഉടൻ സമർപ്പിക്കും.
  • മേയറുടെ സഹോദരൻ അരവിന്ദിൻ്റെ പേര് മാത്രമാണ് പ്രതി ചേർത്തിരിക്കുന്നത്.

Read Also

  1. Sabarimala gold theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള:എ പത്മകുമാറിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് പരിഗണിക്കും

Trending Photos

Dec 1 Love horoscope: ഇന്നത്തെ പ്രണയഫലം: ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ!
12
Love Horoscope
Dec 1 Love horoscope: ഇന്നത്തെ പ്രണയഫലം: ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ!
Dec 2 Love Horoscope: ഡിസംബർ 2 പ്രണയ രാശിഫലം; നിങ്ങളുടെ രാശിക്ക് ഇന്ന് പ്രണയ സാഫല്യം ഉണ്ടാകുമോ?
12
Love Horoscope
Dec 2 Love Horoscope: ഡിസംബർ 2 പ്രണയ രാശിഫലം; നിങ്ങളുടെ രാശിക്ക് ഇന്ന് പ്രണയ സാഫല്യം ഉണ്ടാകുമോ?
Gajakesari yoga: ഗജകേസരി യോഗ; ഈ രാശിക്കാരെ ഇനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടൂല്ല..!
5
Gajakesari yoga
Gajakesari yoga: ഗജകേസരി യോഗ; ഈ രാശിക്കാരെ ഇനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടൂല്ല..!
Gold Rate Kerala Today: മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലേ വില മുകളിലേക്ക്! സ്വർണനിരക്ക് ഇന്ന് കൂടിയത് ഇത്രയും...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലേ വില മുകളിലേക്ക്! സ്വർണനിരക്ക് ഇന്ന് കൂടിയത് ഇത്രയും...
Arya Rajendran: കെഎസ്ആർടിസി ബസ് തടഞ്ഞ കേസ്; മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രനെയും ഭർത്താവിനെയും കുറ്റപത്രത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കികെഎസ്ആർടിസി ബസ് തടഞ്ഞ കേസ്; മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രനെയും ഭർത്താവിനെയും കുറ്റപത്രത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി

തിരുവനന്തപുരം: കെഎസ്ആർടിസി ഡ്രൈവർ യദുവിനെ റോഡിൽ തടഞ്ഞ കേസിലെ കുറ്റ പത്രത്തിൽ നിന്ന് മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രനെയും ഭർത്താവ് സച്ചിൻ ദേവ് എംഎൽഎയേയും ഒഴിവാക്കി. മേയറുടെ സഹോദരൻ അരവിന്ദിൻ്റെ പേര് മാത്രമാണ് പ്രതി ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

2024 ഏപ്രിൽ 27 ന് രാത്രി പാളയത്ത് വെച്ച് മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രനും ഭർത്താവ്  സച്ചിൻ ദേവ് എംഎൽഎയും സഹോദരൻ അരവിന്ദും ചേർന്ന് കെഎസ്ആർടിസി ബസ് തടഞ്ഞു വെക്കുകയും, ഡ്രൈവറായ യദുവുമായി വാക്ക് തർക്കം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു.  ഇതെ തുടർന്ന് മേയറെ പ്രതി ചേർത്ത് യദു കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി. മേയർ  ആര്യ രാജേന്ദ്രൽ യദുവിനെതിരെ നൽകിയ അശ്ലീല ആംഗ്യം കാണിച്ചെന്ന കേസിൽ കുറ്റപത്രം ഉടൻ സമർപ്പിക്കും. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Mayor Arya Rajendran

Trending News