  • Wild Elephant: കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തിന് സമീപം കെഎസ്ആർടിസി ബസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ; സംഭവം അതിരപ്പള്ളിയിൽ

KSRTC Bus Breakdown: പ്ലാന്റേഷൻ റബർ എസ്റ്റേറ്റിന് സമീപത്ത് വച്ച് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 18, 2025, 10:20 AM IST
  • ചാലക്കുടിയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ബസാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്
  • ചാലക്കുടി ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് ജീവനക്കാർ എത്തിയാണ് ബസ് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയത്

തൃശൂർ: കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തിന് സമീപം കെഎസ്ആർടിസി ബസ് ബ്രേക്ക് ഡൗണായി. ചാലക്കുടിയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ബസാണ് അതിരപ്പള്ളി റോഡിൽ പ്ലാന്റേഷൻ റബർ എസ്റ്റേറ്റിന് സമീപത്ത് വച്ച് ബ്രേക്ക് ഡൗണായത്. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം നടന്നത്.

ആനക്കൂട്ടം ശാന്തരായി നിന്നതിനാൽ അപകടം ഒഴിവായി. ബസ് വളവ് തിരിയുന്നതിനിടെ ആനക്കൂട്ടത്തിന് സമീപത്ത് വച്ച് ബ്രേക്ക് ഡൗണാകുകയായിരുന്നു. പ്രദേശവാസികളായ തൊഴിലാളികളും വിദ്യാർഥികളുമാണ് ബസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

ആനക്കൂട്ടത്തിന് പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കാതെ ബസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ അതുവഴി വന്ന ബൈക്കുകളിലും നടന്നുമായി വീടുകളിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു. യാത്രക്കാർ പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നതിനാൽ ആനക്കൂട്ടം ശാന്തമായാണ് നിന്നത്. ചാലക്കുടി ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് ജീവനക്കാർ എത്തിയാണ് ബസ് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയത്.

