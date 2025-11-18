Wild Elephant: കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തിന് സമീപം കെഎസ്ആർടിസി ബസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ; സംഭവം അതിരപ്പള്ളിയിൽ

തൃശൂർ: കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തിന് സമീപം കെഎസ്ആർടിസി ബസ് ബ്രേക്ക് ഡൗണായി. ചാലക്കുടിയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ബസാണ് അതിരപ്പള്ളി റോഡിൽ പ്ലാന്റേഷൻ റബർ എസ്റ്റേറ്റിന് സമീപത്ത് വച്ച് ബ്രേക്ക് ഡൗണായത്. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം നടന്നത്.
ആനക്കൂട്ടം ശാന്തരായി നിന്നതിനാൽ അപകടം ഒഴിവായി. ബസ് വളവ് തിരിയുന്നതിനിടെ ആനക്കൂട്ടത്തിന് സമീപത്ത് വച്ച് ബ്രേക്ക് ഡൗണാകുകയായിരുന്നു. പ്രദേശവാസികളായ തൊഴിലാളികളും വിദ്യാർഥികളുമാണ് ബസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.
ആനക്കൂട്ടത്തിന് പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കാതെ ബസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ അതുവഴി വന്ന ബൈക്കുകളിലും നടന്നുമായി വീടുകളിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു. യാത്രക്കാർ പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നതിനാൽ ആനക്കൂട്ടം ശാന്തമായാണ് നിന്നത്. ചാലക്കുടി ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് ജീവനക്കാർ എത്തിയാണ് ബസ് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.