  Malayalam News
  Kerala
  KSRTC Bus: തിരുവനന്തപുരത്ത് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കെ കെഎസ്ആർടിസി ബസിന് തീപിടിച്ചു; ഫയർ ഫോഴ്‌സ് തീയണച്ചു

KSRTC Bus: തിരുവനന്തപുരത്ത് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കെ കെഎസ്ആർടിസി ബസിന് തീപിടിച്ചു; ഫയർ ഫോഴ്‌സ് തീയണച്ചു

KSRTC Bus: പേരൂർക്കട വഴയില റോഡിൽ വച്ച് ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് 12 മണിയോടെയാണ് സംഭവം

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Dec 19, 2025, 09:18 PM IST
  • നെടുമങ്ങാട് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന നെടുമങ്ങാട് ഡിപ്പോയിലെ ഓർഡിനറി ബസിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്.
  • വഴയിലയിലെ പള്ളിക്ക് സമീപമെത്തിയപ്പോഴാണ് ബസില്‍ പുക ഉയർന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടത്.
  • ബസിന്റെ ഗിയർ ലിവറിന്‍റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് പുക ഉയർന്നത്.

KSRTC Bus: തിരുവനന്തപുരത്ത് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കെ കെഎസ്ആർടിസി ബസിന് തീപിടിച്ചു; ഫയർ ഫോഴ്‌സ് തീയണച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കെ കെഎസ്ആർടിസി ബസിന് തീപിടിച്ചു. പേരൂർക്കട വഴയില റോഡിൽ വച്ച് ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് 12 മണിയോടെയാണ് സംഭവം. നെടുമങ്ങാട് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന നെടുമങ്ങാട് ഡിപ്പോയിലെ ഓർഡിനറി ബസിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. വഴയിലയിലെ പള്ളിക്ക് സമീപമെത്തിയപ്പോഴാണ് ബസില്‍ പുക ഉയർന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടത്. ബസിന്റെ ഗിയർ ലിവറിന്‍റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് പുക ഉയർന്നത്. അപകടസമയത്ത് മുപ്പതോളം യാത്രക്കാർ ബസിലുണ്ടായിരുന്നു. ‌പുക കണ്ടതോടെ ബസ് റോഡിന് അരികിലായി നിർത്തി യാത്രക്കാരെ സുരക്ഷിതമായി ഇറക്കി.

ഒപ്പം ഫയർഫോഴ്സിനെയും വിവരം അറിയിച്ചു. അടുത്ത് നിന്നും ബക്കറ്റിൽ വെള്ളമെടുത്ത് ജീവനക്കാർ തീയണയ്ക്കാനും ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടന്നില്ല. ഇതോടെ ഇവർ ബസിന്‍റെ ബാറ്ററിയുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചു. ഉടന്‍തന്നെ തിരുവനന്തപുരം യൂണിറ്റിൽ നിന്നും സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ സജികുമാർ, ഷഹീർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ട് യൂണിറ്റെത്തി അരമണിക്കൂറോളം പമ്പ് ചെയ്ത് തീയണച്ചു. ഗിയർ ബോക്സിനും എൻജിനും സമീപമുള്ള ഭാഗം കത്തിപ്പോയ നിലയിലാണ്. ബസ് ഡിപ്പോയിലേക്ക് മാറ്റുമെന്ന് കെഎസ്ആർടിസി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

