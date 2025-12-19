KSRTC Bus Fire Accident: ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്കുള്ള കെഎസ്ആർടിസി ബസ് കത്തിനശിച്ചു; യാത്രക്കാർ സുരക്ഷിതർ

മൈസൂർ: കർണാടക മൈസൂരു-നഞ്ചന്കോട് കെഎസ്ആര്ടിസി ബസ് കത്തി നശിച്ചു. നഞ്ചന്കോട് വെച്ച് പുലര്ച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം നടന്നത്. ബെംഗളൂരുവില് നിന്നും കോഴിക്കോടേക്ക് പോയ ബസ് ആയിരുന്നു അപകടത്തില്പ്പെട്ടത്. യാത്രക്കാര് സുരക്ഷിതരാണ്.
