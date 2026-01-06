തിരുവനന്തപുരം: കെഎസ്ആര്ടിസിയുടെ ടിക്കറ്റ് വരുമാനത്തില് റെക്കോര്ഡ് നേട്ടം. ഇന്നലെ (5-1-2026) മാത്രം 12 കോടി 18 ലക്ഷം രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് കളക്ഷൻ. ഗതാഗതമന്ത്രി കെബി ഗണേഷ് കുമാറാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഒരു ദിവസത്തെ ആകെ വരുമാനം 13 കോടി രൂപ പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. 2026 ജനുവരി അഞ്ചിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 13.01 കോടി രൂപയാണ് കെഎസ്ആർടിസി നേടിയത്. ഈ നേട്ടത്തിൽ ജീവനക്കാരെയും മാനേജ്മെന്റിനെയും ഗതാഗത മന്ത്രി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ അഭിനന്ദിച്ചു.
ശബരിമല സീസണ് ആയതുകൊണ്ടുള്ള വര്ദ്ധനവ് മാത്രമല്ല ഇതെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ശബരിമല സീസൺ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെക്കാൾ 2 കോടി രൂപയുടെ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 13.02 കോടിയാണ് ഇന്നലത്തെ മൊത്തം കളക്ഷൻ ലഭിച്ചത്. ചരിത്ര വിജയം മലയാളികൾക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഈ നേട്ടമെന്നും ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാതെ തന്നെ ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനായി എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പുതിയ ബസുകൾ നിരത്തിലിറക്കിയതും സേവനങ്ങളിൽ വരുത്തിയ ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങളും യാത്രക്കാരുടെ വലിയ സ്വീകാര്യതയ്ക്ക് കാരണമായെന്നും കട്ടപ്പുറത്തിരുന്ന ബസുകൾ പരമാവധി നിരത്തിലിറക്കിയത് വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. 21 ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ 4.26 കോടി രൂപ ലഭിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. വോൾവോ ലക്ഷ്വറി ബസുകൾ ഉടൻ എത്തുമെന്നും തിരുവനന്തപുരം മുതൽ എറണാകുളം വരെയാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ബസ് സർവീസ് നടത്തുകയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
