English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • KSRTC Revenue: കെഎസ്ആര്‍ടിസിക്ക് റെക്കോര്‍ഡ് വരുമാനം; ഇന്നലെ മാത്രം 12.18 കോടി ടിക്കറ്റ് കളക്ഷൻ

KSRTC Revenue: കെഎസ്ആര്‍ടിസിക്ക് റെക്കോര്‍ഡ് വരുമാനം; ഇന്നലെ മാത്രം 12.18 കോടി ടിക്കറ്റ് കളക്ഷൻ

KSRTC Revenue: ഇന്നലെ (5-1-2026) മാത്രം 12 കോടി 18 ലക്ഷം രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് കളക്ഷൻ

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Jan 6, 2026, 06:25 PM IST
  • ഗതാഗതമന്ത്രി കെബി ഗണേഷ് കുമാറാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
  • ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഒരു ദിവസത്തെ ആകെ വരുമാനം 13 കോടി രൂപ പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്.
  • 2026 ജനുവരി അഞ്ചിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 13.01 കോടി രൂപയാണ് കെഎസ്ആർടിസി നേടിയത്.

Trending Photos

Gold Price 1 Lakh Today: വീണ്ടും ഒരു ലക്ഷം കടന്ന് സ്വര്‍ണ്ണവില; ഇന്ന് കൂടിയത് എത്രയെന്ന് നോക്കാം
5
Gold price
Gold Price 1 Lakh Today: വീണ്ടും ഒരു ലക്ഷം കടന്ന് സ്വര്‍ണ്ണവില; ഇന്ന് കൂടിയത് എത്രയെന്ന് നോക്കാം
Gold Price Today: ലക്ഷത്തില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങാന്‍ ഉദ്ദേശമില്ല..! ഇന്ന് വീണ്ടും കൂടി സ്വര്‍ണ്ണവില
6
Gold price
Gold Price Today: ലക്ഷത്തില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങാന്‍ ഉദ്ദേശമില്ല..! ഇന്ന് വീണ്ടും കൂടി സ്വര്‍ണ്ണവില
Mangal Gochar: ചൊവ്വയുടെ പവർഫുൾ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും കോടീശ്വരയോഗം, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
8
Mangal Gochar
Mangal Gochar: ചൊവ്വയുടെ പവർഫുൾ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും കോടീശ്വരയോഗം, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Panchagrahi Yoga 2026: പഞ്ചഗ്രഹിയോഗം; ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് വര്‍ഷാരംഭം തന്നെ ശുക്രനുദിക്കും..!
5
Panchagrahi Yoga 2026
Panchagrahi Yoga 2026: പഞ്ചഗ്രഹിയോഗം; ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് വര്‍ഷാരംഭം തന്നെ ശുക്രനുദിക്കും..!
KSRTC Revenue: കെഎസ്ആര്‍ടിസിക്ക് റെക്കോര്‍ഡ് വരുമാനം; ഇന്നലെ മാത്രം 12.18 കോടി ടിക്കറ്റ് കളക്ഷൻ

തിരുവനന്തപുരം: കെഎസ്ആര്‍ടിസിയുടെ ടിക്കറ്റ് വരുമാനത്തില്‍ റെക്കോര്‍ഡ് നേട്ടം. ഇന്നലെ (5-1-2026) മാത്രം 12 കോടി 18 ലക്ഷം രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് കളക്ഷൻ. ഗതാഗതമന്ത്രി കെബി ഗണേഷ് കുമാറാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഒരു ദിവസത്തെ ആകെ വരുമാനം 13 കോടി രൂപ പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. 2026 ജനുവരി അഞ്ചിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 13.01 കോടി രൂപയാണ് കെഎസ്ആർടിസി നേടിയത്. ഈ നേട്ടത്തിൽ ജീവനക്കാരെയും മാനേജ്‌മെന്‍റിനെയും ഗതാഗത മന്ത്രി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ അഭിനന്ദിച്ചു.

Add Zee News as a Preferred Source

ശബരിമല സീസണ്‍ ആയതുകൊണ്ടുള്ള വര്‍ദ്ധനവ് മാത്രമല്ല ഇതെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ശബരിമല സീസൺ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെക്കാൾ 2 കോടി രൂപയുടെ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 13.02 കോടിയാണ് ഇന്നലത്തെ മൊത്തം കളക്ഷൻ ലഭിച്ചത്. ചരിത്ര വിജയം മലയാളികൾക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിന്‍റെ ഫലമാണ് ഈ നേട്ടമെന്നും ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാതെ തന്നെ ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനായി എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 

പുതിയ ബസുകൾ നിരത്തിലിറക്കിയതും സേവനങ്ങളിൽ വരുത്തിയ ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങളും യാത്രക്കാരുടെ വലിയ സ്വീകാര്യതയ്ക്ക് കാരണമായെന്നും കട്ടപ്പുറത്തിരുന്ന ബസുകൾ പരമാവധി നിരത്തിലിറക്കിയത് വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.  21 ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ 4.26 കോടി രൂപ ലഭിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. വോൾവോ ലക്ഷ്വറി ബസുകൾ ഉടൻ എത്തുമെന്നും തിരുവനന്തപുരം മുതൽ എറണാകുളം വരെയാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ബസ് സർവീസ് നടത്തുകയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

KSRTCKSRC RevenueKB Ganesh KumarTicket collection

Trending News