തിരുവനന്തപുരം: ഓണക്കാല തിരക്കിന് ആശ്വാസമായി സ്പെഷ്യൽ സർവ്വീസുകളൊരുക്കി കെഎസ്ആർടിസി. നാളെ മുതൽ സെപ്തംബർ 15 വരെയാണ് ഓണക്കാല സ്പെഷ്യൽ സർവ്വീസ് ഇറക്കിയത്. സ്പെഷ്യൽ സർവീസുകളിലേക്ക് ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചു. കേരളത്തിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ബെംഗളൂരു, മൈസൂരു, ചെന്നൈ എന്നിവിടങ്ങളിലേയ്ക്കും തിരിച്ചുമാണ് സ്പെഷ്യൽ സർവീസുകൾ ക്രമീകരിച്ചത്.
ഓരോ ദിവസവും 84 അധിക സർവീസുകളാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കെഎസ്ആർടിസി പുതുതായി നിരത്തിലിറക്കിയ അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടുകൂടിയ വിവിധ ശ്രേണിയിലുള്ള ബസ്സുകളും സർവീസ് നടത്തും. www.onlineksrtcswift.com വെബ്സൈറ്റ്, ENTE KSRTC NEO OPRS മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴിയും ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം. സീറ്റുകൾ ബുക്കിംഗ് ആകുന്നതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ബസ്സുകൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ക്രമീകരിക്കുമെന്നും കെഎസ്ആർടിസി അറിയിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: ente ksrtc neo oprs, വെബ്സൈറ്റ് - www.online.keralartc.com, www.onlineksrtcswift.com, 24x7 കൺട്രോൾ റൂം - 94470 71021, 0471 2463799.
ബാംഗ്ലൂർ ചെന്നൈ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അധിക സർവ്വീസുകൾ
1. 19.45 ബെംഗളൂരു - കോഴിക്കോട് (SF) - കുട്ട, മാനന്തവാടി വഴി
2. 20.15 ബെംഗളൂരു - കോഴിക്കോട് (SF) - കുട്ട, മാനന്തവാടി വഴി
3. 21.15 ബെംഗളൂരു - കോഴിക്കോട് (SF) - കുട്ട, മാനന്തവാടി വഴി
4. 23.15 ബെംഗളൂരു - കോഴിക്കോട് (SF) - കുട്ട, മാനന്തവാടി വഴി
5. 20.45 ബെംഗളൂരു - മലപ്പുറം (SF) - മൈസൂർ, കുട്ട വഴി(alternative days)
6. 19.15 ബെംഗളൂരു - തൃശ്ശൂർ (S/Dlx.) - കോയമ്പത്തൂർ, പാലക്കാട് വഴി
7. 18.30 ബെംഗളൂരു - എറണാകുളം (S/Dlx.) - കോയമ്പത്തൂർ, പാലക്കാട് വഴി
8. 19.30 ബെംഗളൂരു - എറണാകുളം (S/Dlx.) - കോയമ്പത്തൂർ, പാലക്കാട് വഴി
9. 17.00 ബെംഗളൂരു - അടൂർ (S/Dlx.) - കോയമ്പത്തൂർ, പാലക്കാട് വഴി
10. 17.30 ബെംഗളൂരു - കൊല്ലം (S/Dlx.) - കോയമ്പത്തൂർ, പാലക്കാട് വഴി
11. 18.20 ബെംഗളൂരു - കൊട്ടാരക്കര (S/Dlx.) - കോയമ്പത്തൂർ, പാലക്കാട് വഴി
12. 18.00 ബെംഗളൂരു - പുനലൂർ (S/Dlx.) - കോയമ്പത്തൂർ, പാലക്കാട് വഴി
13. 19.10 ബെംഗളൂരു - ചേർത്തല (S/Dlx.) - കോയമ്പത്തൂർ, പാലക്കാട് വഴി
14. 19.30 ബെംഗളൂരു - ഹരിപ്പാട് (S/Dlx.) - കോയമ്പത്തൂർ, പാലക്കാട് വഴി
15. 19.10 ബെംഗളൂരു - കോട്ടയം (S/Dlx.) - കോയമ്പത്തൂർ, പാലക്കാട് വഴി
16. 20.30 ബെംഗളൂരു - കണ്ണൂർ (SF) - ഇരിട്ടി, മട്ടന്നൂർ വഴി
17. 21.45 ബെംഗളൂരു - കണ്ണൂർ (SF) - ഇരിട്ടി, മട്ടന്നൂർ വഴി
18. 22.00 ബെംഗളൂരു - പയ്യന്നൂർ (S/Dlx.) - ചെറുപുഴ വഴി
19. 21.40 ബെംഗളൂരു - കാഞ്ഞങ്ങാട് (S/Dlx.) - ചെറുപുഴ വഴി
20. 19.30 ബെംഗളൂരു - തിരുവനന്തപുരം (S/Dlx.) - നാഗർകോവിൽ വഴി
21. 18.30 ബെംഗളൂരു - തിരുവനന്തപുരം (S/Dlx.) - നാഗർകോവിൽ വഴി
22. 19.30 ബെംഗളൂരു - എറണാകുളം (S/Dlx.) - സേലം, കോയമ്പത്തൂർ വഴി
23. 17.30 ബെംഗളൂരു - കൊട്ടാരക്കര (New AC Sleeper) - കോയമ്പത്തൂർ, പാലക്കാട് വഴി
24. 18.15 ബെംഗളൂരു - തിരുവനന്തപുരം (New AC Seater cum Sleeper)-നാഗർകോവിൽ വഴി
25 18.30 ചെന്നൈ - എറണാകുളം (New AC Seater) -സേലം, കോയമ്പത്തൂർ വഴി
26. 19.30 ബെംഗളൂരു - കോഴിക്കോട് (New SF Premium) - കുട്ട, മാനന്തവാടി വഴി
27. 21.30 ബെംഗളൂരു - കോഴിക്കോട് (New SF Premium)) - കുട്ട, മാനന്തവാടി വഴി
28. 22.15 ബെംഗളൂരു - കോഴിക്കോട് (New SF Premium) - കുട്ട, മാനന്തവാടി വഴി
29. 22.50 ബെംഗളൂരു - കോഴിക്കോട് (New SF Premium) - കുട്ട, മാനന്തവാടി വഴി
30. 21.30 ബെംഗളൂരു - തൃശ്ശൂർ (New SF Premium) - കോയമ്പത്തൂർ, പാലക്കാട് വഴി
31. 22.30 ബെംഗളൂരു - തൃശ്ശൂർ (New SF Premium) - കോയമ്പത്തൂർ, പാലക്കാട് വഴി
32. 17.45 ബെംഗളൂരു - എറണാകുളം (New SF Premium)- കോയമ്പത്തൂർ, പാലക്കാട് വഴി
33. 18.45 ബെംഗളൂരു - എറണാകുളം (New SF Premium)- കോയമ്പത്തൂർ, പാലക്കാട് വഴി
34. 19.30 മൈസൂരു - പാല (New FP) - സുൽത്താൻബത്തേരി, കോഴിക്കോട് വഴി
35. 18.00 മൈസൂരു - തൃശ്ശൂർ (New FP) - സുൽത്താൻബത്തേരി, കോഴിക്കോട് വഴി
36. 18.45 ബെംഗളൂരു - കോട്ടയം (S/Exp.)-കോയമ്പത്തൂർ, പാലക്കാട് വഴി (alternative days)
37. 19.20 ബെംഗളൂരു - ആലപ്പുഴ (S/Dlx.) - കോയമ്പത്തൂർ, പാലക്കാട് വഴി
38. 21.15 ബെംഗളൂരു - കണ്ണൂർ (Swift SF) - ഇരിട്ടി, മട്ടന്നൂർ വഴി
39. 22.40 ബെംഗളൂരു - കണ്ണൂർ (Swift SF) - ഇരിട്ടി, മട്ടന്നൂർ വഴി
40. 20.00 മൈസൂരു - കണ്ണൂർ (Swift SF) - ഇരിട്ടി, മട്ടന്നൂർ വഴി
41. 22.00 മൈസൂരു - കണ്ണൂർ (Swift SF) - ഇരിട്ടി, മട്ടന്നൂർ വഴി
42. 20.45 ബെംഗളൂരു - മലപ്പുറം (Swift SF) - മൈസൂർ, കുട്ട വഴി(daily service)
കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള അധിക സർവ്വീസുകൾ
1. 20.15 കോഴിക്കോട് - ബെംഗളൂരു (SF) - മാനന്തവാടി, കുട്ട വഴി
2. 21.45 കോഴിക്കോട് - ബെംഗളൂരു (SF) - മാനന്തവാടി, കുട്ട വഴി
3. 22.15 കോഴിക്കോട് - ബെംഗളൂരു (SF) - മാനന്തവാടി, കുട്ട വഴി
4. 22.30 കോഴിക്കോട് - ബെംഗളൂരു (SF) - മാനന്തവാടി, കുട്ട വഴി
5. 20.00 മലപ്പുറം - ബെംഗളൂരു (SF) - മാനന്തവാടി, കുട്ട വഴി(alternative days)
6. 21.15 തൃശ്ശൂർ - ബെംഗളൂരു (S/Dlx.) - കോയമ്പത്തൂർ, സേലം വഴി
7. 19.00 എറണാകുളം - ബെംഗളൂരു (S/Dlx.) - കോയമ്പത്തൂർ, സേലം വഴി
8. 19.30 എറണാകുളം - ബെംഗളൂരു (S/Dlx.) - കോയമ്പത്തൂർ, സേലം വഴി
9. 17.30 അടൂർ - ബെംഗളൂരു (S/Dlx.) - കോയമ്പത്തൂർ, സേലം വഴി
10. 18.00 കൊല്ലം - ബെംഗളൂരു (S/Dlx.) - കോയമ്പത്തൂർ, സേലം വഴി
11. 15.10 പുനലൂർ - ബെംഗളൂരു (S/Dlx.) - കോയമ്പത്തൂർ, സേലം വഴി
12. 17.20 കൊട്ടാരക്കര - ബെംഗളൂരു (S/Dlx.) - കോയമ്പത്തൂർ, സേലം വഴി
13. 17.30 ചേർത്തല - ബെംഗളൂരു (S/Dlx.) - കോയമ്പത്തൂർ, സേലം വഴി
14. 17.40 ഹരിപ്പാട് - ബെംഗളൂരു (S/Dlx.) - കോയമ്പത്തൂർ, സേലം വഴി
15. 18.10 കോട്ടയം - ബെംഗളൂരു (S/Dlx.) - കോയമ്പത്തൂർ, സേലം വഴി
16. 20.10 കണ്ണൂർ - ബെംഗളൂരു (SF) - മട്ടന്നൂർ, ഇരിട്ടി വഴി
17. 21.40 കണ്ണൂർ - ബെംഗളൂരു (SF) - ഇരിട്ടി, കൂട്ടുപുഴ വഴി
18. 20.15 പയ്യന്നൂർ - ബെംഗളൂരു (S/Dlx.) - ചെറുപുഴ, മൈസൂർ വഴി
19. 18.40 കാഞ്ഞങ്ങാട് - ബെംഗളൂരു (S/Dlx.) - ചെറുപുഴ, മൈസൂർ വഴി
20. 18.00 തിരുവനന്തപുരം - ബെംഗളൂരു (S/Dlx.) - നാഗർകോവിൽ, മധുര വഴി
21. 18.30 തിരുവനന്തപുരം - ചെന്നൈ (S/Dlx.) - നാഗർകോവിൽ വഴി
22. 19.30 എറണാകുളം - ചെന്നൈ (S/Dlx.) - കോയമ്പത്തൂർ, സേലം വഴി
23. 16.30 കൊട്ടാരക്കര - ബെംഗളൂരു (New AC Sleeper) - പാലക്കാട്, കോയമ്പത്തൂർ, വഴി
24. 17.40 തിരുവനന്തപുരം - ബെംഗളൂരു (New AC Seater cum Sleeper)- നാഗർകോവിൽ വഴി
25. 18.30 എറണാകുളം - ചെന്നൈ (New AC Seater) - കോയമ്പത്തൂർ, സേലം വഴി
26. 20.45 കോഴിക്കോട് - ബെംഗളൂരു (New SF Premium) - മാനന്തവാടി, കുട്ട വഴി
27. 21.00 കോഴിക്കോട് - ബെംഗളൂരു (New SF Premium)) - മാനന്തവാടി, കുട്ട വഴി
28. 21.50 കോഴിക്കോട് - ബെംഗളൂരു (New SF Premium) - മാനന്തവാടി, കുട്ട വഴി
29. 22.10 കോഴിക്കോട് - ബെംഗളൂരു (New SF Premium) - മാനന്തവാടി, കുട്ട വഴി
30. 21.15 തൃശ്ശൂർ - ബെംഗളൂരു (New SF Premium) - പാലക്കാട്, കോയമ്പത്തൂർ വഴി
31. 21.30 തൃശ്ശൂർ - ബെംഗളൂരു (New SF Premium) - പാലക്കാട്, കോയമ്പത്തൂർ വഴി
32. 18.45 എറണാകുളം - ബെംഗളൂരു (New SF Premium) - പാലക്കാട്, കോയമ്പത്തൂർ, വഴി
33. 19.00 എറണാകുളം- ബെംഗളൂരു (New SF Premium) - പാലക്കാട്, കോയമ്പത്തൂർ, വഴി
34. 17.30 പാല - മൈസൂരു (New FP) - കോഴിക്കോട്, സുൽത്താൻബത്തേരി വഴി
35. 05.00 തൃശ്ശൂർ - മൈസൂരു (New FP) - കോഴിക്കോട് - സുൽത്താൻബത്തേരി വഴി
36. 21.50 കണ്ണൂർ - ബെംഗളൂരു (Swift SF) - മട്ടന്നൂർ, ഇരിട്ടി വഴി
37. 22.10 കണ്ണൂർ - ബെംഗളൂരു (Swift SF) - മട്ടന്നൂർ, ഇരിട്ടി വഴി
38. 10.00 കണ്ണൂർ - മൈസൂരു (Swift SF) - മട്ടന്നൂർ, ഇരിട്ടി വഴി
39. 12.00 കണ്ണൂർ - മൈസൂരു (Swift SF) - മട്ടന്നൂർ, ഇരിട്ടി വഴി
40. 18.45 കോട്ടയം- ബെംഗളൂരു (S/Exp.)-കോയമ്പത്തൂർ, പാലക്കാട് വഴി (alternative days)
41. 17.30 ആലപ്പുഴ- ബെംഗളൂരു (S/Dlx.) - കോയമ്പത്തൂർ, പാലക്കാട് വഴി
42. 20.00 മലപ്പുറം - ബെംഗളൂരു (Swift SF) - മൈസൂരു, കുട്ട വഴി(daily service)
