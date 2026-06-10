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KSRTC Free Travel: സ്ത്രീകൾക്കും ട്രാൻസ്‌ജെൻഡേഴ്‌സിനും ഇനി സൗജന്യ യാത്ര; 'പ്രിയദർശിനി' ജൂൺ 15 മുതൽ

'പ്രിയദർശിനി' എന്ന പേരിലാണ് കെഎസ്ആർടിസി ഓർ‌ഡിനറി ബസുകളിലെ സൗജന്യയാത്ര ഇനിമുതൽ അറിയപ്പെടുക.

Written ByKarthika V
Published: Jun 10, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 01:27 PM IST
KSRTC Free Travel: സ്ത്രീകൾക്കും ട്രാൻസ്‌ജെൻഡേഴ്‌സിനും ഇനി സൗജന്യ യാത്ര; 'പ്രിയദർശിനി' ജൂൺ 15 മുതൽ
Image Credit: VD Satheesan | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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