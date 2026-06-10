തിരുവനന്തപുരം: യുഡിഎഫ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച കെഎസ്ആർടിസി ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ സ്ത്രീകളുടെ സൗജന്യ യാത്ര ജൂൺ 15 മുതൽ തുടങ്ങുകയാണ്. വരുമാനവും പ്രായവും കണക്കിലെടുക്കാതെയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് മൂലം കെഎസ്ആർടിസിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം സർക്കാർ നികത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. പദ്ധതി പ്രിയദർശിനി എന്ന പേരിലാകും അറിയപ്പെടുക. ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനും ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ സൗജന്യമായി യാത്ര ചെയ്യാം.
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