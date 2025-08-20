English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

KSRTC Swift Bus: ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി സ്വിഫ്റ്റ് ബസ്സിന് തീപിടിച്ചു; യാത്രക്കാർ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു

Bus Caught Fire: ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലരയോടെ ആറ്റിങ്ങൽ പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്ത് വച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 20, 2025, 08:41 AM IST
  • തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് യാത്രക്കാരുമായി പോകുകയായിരുന്ന ബസിനാണ് തീപിടിച്ചത്
  • ബസിൽ നിന്ന് പുക ഉയരുന്നത് യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു
  • ഇവർ ബഹളം വച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഡ്രൈവർ ദേശീയപാതയിൽ ബസ് നിർത്തി

Read Also

  1. KSRTC Bus Fire: ശബരിമല റൂട്ടിലോടുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ബസിന് തീപിടിച്ചു; ആളപായമില്ല

Trending Photos

Horoscope Today: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം; സമ്പൂർണ രാശിഫലം
12
Horoscope
Horoscope Today: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം; സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Kerala Lottery Result Today 18 August 2025: ഒരു കോടി ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യധാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Bhagyathara Lottery
Kerala Lottery Result Today 18 August 2025: ഒരു കോടി ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യധാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Kerala Lottery Result Today 19 August 2025: സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ഒരു കോടി ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം വന്നു
5
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result Today 19 August 2025: സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ഒരു കോടി ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം വന്നു
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ധന നേട്ടം, മിഥുന രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ധന നേട്ടം, മിഥുന രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
KSRTC Swift Bus: ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി സ്വിഫ്റ്റ് ബസ്സിന് തീപിടിച്ചു; യാത്രക്കാർ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു

തിരുവനന്തപുരം: ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി സ്വിഫ്റ്റ് ബസിന് തീപിടിച്ചു. ആറ്റിങ്ങലിൽ വച്ചാണ് ബസിന് തീപിടിച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലരയോടെ ആറ്റിങ്ങൽ പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്ത് വച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. യാത്രക്കാർ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. ആർക്കും പരിക്കില്ല.

തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് യാത്രക്കാരുമായി പോകുകയായിരുന്ന ബസിനാണ് തീപിടിച്ചത്. ബസിൽ നിറയെ ആളുണ്ടായിരുന്നു. ബസിൽ നിന്ന് പുക ഉയരുന്നത് യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇവർ ബഹളം വച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഡ്രൈവർ ദേശീയപാതയിൽ ബസ് നിർത്തി.

മുഴുവൻ യാത്രക്കാരെയും ഉടൻ തന്നെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തിറക്കി. ബസിലെ മൊബൈൽ സോക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് തീ പടർന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നി​ഗമനം. ഫയർഫോഴ്സ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി തീയണച്ചു. കെഎസ്ആർടിസി അധികൃതർ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. യാത്രക്കാരുടെ സമയോചിത ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവായത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

ksrtc swift busKSRTC Swift Bus Caught Fireബസിന് തീപിടിച്ചുഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസിന് തീപിടിച്ചു

Trending News