KSRTC Bus: കെഎസ്ആർടിസിക്ക് 180 പുതിയ ബസുകൾ കൂടി വരുന്നു

തിരുവനന്തപുരം: കെഎസ്ആർടിസിയ്ക്ക് പുതുതായി 180 ബസുകൾ കൂടി. നേരത്തെ ടെൻഡർ നൽകിയ 143 ബസുകൾ കൂടാതെയാണ് 180 ബസുകൾ കൂടി വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പുതുതായി വാങ്ങുന്നവയിൽ 100 എണ്ണം സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് സർവീസിനും 50 എണ്ണം ഓർഡിനറി സർവീസിനും 30 എണ്ണം ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ സർവീസിനുമാണ് ടെൻഡർ നൽകുക.
അതേസമയം, സെപ്റ്റംബര് 8-ാം തീയതി എക്കാലത്തെയും മികച്ച പ്രതിദിന ടിക്കറ്റ് വരുമാനം കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് കോര്പ്പറേഷന് നേടിയിരുന്നു. 10.19 കോടി രൂപയാണ് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് കെഎസ്ആർടിസി നേടിയത്. പുതിയ ബസുകളുടെ വരവും, ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ്, ട്രാവൽ കാർഡ്, ചലോ ആപ്പ് തുടങ്ങി കെഎസ്ആർടിസിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന നിരവധി മാറ്റങ്ങളും സേവനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റങ്ങളും ഗുണകരമായെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
