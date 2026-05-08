KSRTC: ടിക്കറ്റിൽ ലിംഗഭേദം രേഖപ്പെടുത്തും; സ്ത്രീകളുടെ സൗജന്യ യാത്രയിൽ പ്രാഥമിക നടപടികൾ തുടങ്ങി കെഎസ്ആർടിസി

KSRTC: കെഎസ്ആർടിസിയുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത എത്രയാകും എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടികളാണ് കെഎസ്ആർടിസി ആരംഭിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : May 8, 2026, 07:35 PM IST
  • നാളെ മുതൽ ടിക്കറ്റ് മെഷീനിൽ ലിംഗഭേദം രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് കെഎസ്ആർടിസി അറിയിച്ചു.
  • ടിക്കറ്റിൽ സ്ത്രീ, പുരുഷൻ എന്ന് ഉണ്ടാകും. ഇത് നാളെ മുതൽ നടപ്പാക്കാനാണ് ഉത്തരവ്.
  • കെഎസ്ആർടിസിയുടെ അഡീഷണൽ ജനറൽ മാനേജരാണ് ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത്

തിരുവനന്തപുരം: യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ ഇന്ദിര ഗ്യാരന്റിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച കെഎസ്ആർടിസിയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്രയ്ക്കുള്ള പ്രാഥമിക നടപടികൾ തുടങ്ങി കെഎസ്ആർടിസി. കെഎസ്ആർടിസിയുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത എത്രയാകും എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടികളാണ് കെഎസ്ആർടിസി ആരംഭിച്ചത്. നാളെ മുതൽ ടിക്കറ്റ് മെഷീനിൽ ലിംഗഭേദം രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് കെഎസ്ആർടിസി അറിയിച്ചു. ടിക്കറ്റിൽ സ്ത്രീ, പുരുഷൻ എന്ന് ഉണ്ടാകും. ഇത് നാളെ മുതൽ നടപ്പാക്കാനാണ് ഉത്തരവ്.

കെഎസ്ആർടിസിയുടെ അഡീഷണൽ ജനറൽ മാനേജരാണ് ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്ന ശേഷം ധനവകുപ്പ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയാലുള്ള സാമ്പത്തിക ബാധ്യത അറിയിക്കാൻ ആവശ്യപെട്ടിരുന്നു. ടിക്കറ്റിലെ മാറ്റം, എത്ര ബാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നടപടി. അതായത് ശരാശരി ഒരു ദിവസം എത്ര സ്ത്രീകൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരുമാസം ആകുമ്പോൾ എത്ര ബാധ്യത വരും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ നടപടി ആരംഭിക്കുന്നത്. പുതിയ സർക്കാർ വന്ന ശേഷം ആകും പദ്ധതി നടപ്പിലാകുക. 

KSRTCIndira GuaranteeCongressFree travelfree travel for women

